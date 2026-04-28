هدايا برج الثور في عيد ميلاده… اختيارات أنيقة ترضي عشاق الفخامة

مواليد برج الثور يعشقون الراحة، الفخامة، والأشياء العملية ذات الجودة العالية، لذلك اختيار هدية لهم يحتاج لمسة ذوق واهتمام بالتفاصيل، خاصة في موسم أعياد ميلادهم.

أفكار هدايا تناسب برج الثور

1. العطور الفاخرة

الثور من الأبراج التي تحب الروائح المميزة والثابتة

اختاري عطر برائحة دافئة مثل الفانيليا أو المسك أو العود

2. إكسسوارات أنيقة

قطع بسيطة لكن راقية مثل

سلسلة ذهبية رفيعة أو خاتم أنيق أو ساعة كلاسيك

3. منتجات عناية بالبشرة

مواليد الثور يهتمون بالراحة والاسترخاء

مثل مجموعة سبا منزلية أو كريمات فاخرة أو زيوت عطرية

4. هدايا منزلية مميزة

لأنهم يعشقون الأجواء الهادئة

مثل شموع معطرة أو بطانية ناعمة أو ديكور بسيط وأنيق

5. ملابس بخامات عالية الجودة

الثور يفضل الجودة على الكمية

اختاري قطعة ملابس مريحة بخامة قطن أو حرير

6. أطعمة فاخرة

هم من عشاق الأكل الجيد

مثل شوكولاتة فاخرة أو بوكس حلويات مميز أو عشاء في مكان راق

7. هدايا شخصية

شيء له معنى خاص

مثل ألبوم صور أو هدية مكتوب عليها اسمه

مواليد برج الثور لا يحبون الهدايا العشوائية أو الرخيصة في الشكل، حتى لو كانت بسيطة يجب أن تكون أنيقة ومختارة بعناية