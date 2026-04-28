عرض بكين 2026 .. الصين تكشف عن eVTOL‏ ‏أول طائرة كهربائية عمودية

في إطار سباق الابتكار في عالم التنقل، خطفت شركة AutoFlight الأنظار خلال مشاركتها في معرض بكين الدولي للسيارات 2026، حيث عرضت طائرتها الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي “Prosperity” داخل جناح CATL، في إشارة واضحة إلى مستقبل جديد للنقل الجوي داخل المدن.

وتعد الطائرة “Prosperity” واحدة من أبرز نماذج طائرات eVTOL التي تستهدف تطوير مفهوم “التنقل الجوي الحضري”، حيث تم تصميمها لتقديم حلول نقل سريعة وفعالة داخل المدن المزدحمة، مع الاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية، ما يساهم في تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة التنقل.

ولم يقتصر حضور الشركة على هذا النموذج فقط، إذ كشفت في وقت سابق من عام 2026 عن طائرتها الجديدة “V5000 SkyDragon”، والتي تعد الأولى من نوعها عالميا ضمن فئة الطائرات الكهربائية العمودية بوزن يصل إلى 5 أطنان، ما يمثل نقلة نوعية في قدرات هذا النوع من الطائرات، سواء لنقل الركاب أو الشحن الثقيل.

كما سجلت الشركة إنجازا عمليا لافتا خلال أبريل 2026، بعد نجاحها في تنفيذ تجربة نقل شحنة من الشاي باستخدام طائرة eVTOL بوزن طنين داخل الصين، في خطوة تؤكد جاهزية هذه التكنولوجيا للتطبيق الفعلي في قطاع الخدمات اللوجستية.

وفي إطار خطط التوسع، افتتحت AutoFlight مركزا جديدا للعرض والتجارب في مقاطعة تشيجيانغ، بهدف دعم تطوير تقنيات الطيران منخفض الارتفاع، وتعزيز حضورها في هذا القطاع الواعد.

وتعد AutoFlight اليوم من أبرز الشركات العالمية في مجال تطوير الطائرات الكهربائية العمودية، حيث تركز على تقديم حلول متكاملة تشمل نقل الركاب والبضائع، مع الاعتماد على أنظمة متقدمة في التشغيل الذاتي، ما يضعها في مقدمة الشركات التي تقود مستقبل النقل الجوي الذكي.