وليد سليمان يودع أليو ديانج برسالة مؤثرة

وجه وليد سليمان لاعب الأهلي السابق، رسالة شكر للاعب المالي أليو ديانج بعد إعلان رحيله عن القلعة الحمراء.

وكتب وليد سليمان عبر ستوري حسابه على انستجرام: “شكرا على كل ما قدمته انت لاعب كبير وقدمت الكثير وبالتوفيق في خطواتك القادمة، نتمنى لك كل النجاح فيما هو قادم”.

وأسدل الستار رسميًا على مشوار الدولي المالي أليو ديانج مع النادي الأهلي، بعد ما أنهى اللاعب رحلته مع الفريق بنهاية موسم 2025-2026، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاء رحيل ديانج عقب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية بالدوري الإسباني، بعد سنوات قدم خلالها مستويات مميزة بقميص الأهلي.