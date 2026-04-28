طعام شهير يعالج أخطر الأمراض.. اكتشفه

محاربة الأمراض
اسماء محمد

تعد بذور الشيا من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض لذا نلقى نظرة على أهم فوائدها في هذا التقرير.

ووفقا لموقع فري ويل هيلث نكشف لكم أهم فوائد بذور الشيا.

 تنظيم مستوى السكر في الدم

أظهرت بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن بذور الشيا قد تفيد مرضى السكري من النوع الثاني ففي دراسة أجراها شيكو وآخرون عام 2009 على الحيوانات ، قللت بذور الشيا من الأنسجة الدهنية الداخلية ومقاومة الأنسولين ، مما يشير إلى أن بذور الشيا قد يكون لها دور في استتباب الدهون والجلوكوز (الحفاظ على التوازن) .

هذه المعلومات غير كافية لأن هذه الدراسات أُجريت على الحيوانات ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر لدعم استخدام بذور الشيا للتحكم في مستويات السكر في الدم.

إدارة الأمراض الالتهابية

ترتبط الأمراض الالتهابية بالاحمرار والألم والتورم، مما قد يؤدي إلى فقدان وظائف حيوية.

وأظهرت الدراسات أن إضافة زيت بذور الشيا إلى النظام الغذائي قد يقلل من خطر العوامل المحفزة للالتهاب  لذا، قد يُفيد زيت بذور الشيا في إدارة الأمراض الالتهابية.

مفيد لصحة القلب

 من الكوليسترول عالي الكثافة (HDL) (الكوليسترول الضار) في الدم ارتباطًا مباشرًا بالإصابة بأمراض القلب لدى البشر وقد أظهرت الدراسات أن تناول بذور الشيا قد يُساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية غير المشبعة والألياف الغذائية  لذا، قد تكون بذور الشيا مفيدة في مكافحة أمراض القلب ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الادعاءات.

علاج ارتفاع ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون أو الكوليسترول في الدم من أهم عوامل الخطر لأمراض القلب وقد أظهرت بعض الدراسات أن بذور الشيا قد تُساهم في تنظيم ضغط الدم واضطراب شحوم الدم كما لوحظ انخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم والذين يتناولون دقيق بذور الشيا وقد يُعزى ذلك إلى احتوائها على العديد من الأحماض الدهنية التي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة . 

للتحكم في الوزن

قد يُفيد تناول بذور الشيا في إدارة الوزن، فهي منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف الغذائية، مما قد يُقلل الرغبة في تناول الطعام ويزيد الشعور بالشبع.

 تشير دراسة استعراضية أجراها غرانسييري وآخرون عام ٢٠١٩ إلى أن تناول بذور الشيا من قِبل البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن ومرضى السكري قد يُساعد في إنقاص الوزن ، ويُقلل محيط الخصر، ويزيد من مستوى الأديونيكتين وهرمون بروتيني يُقلل الالتهاب وتراكم الدهون في الدم كما قد تكون مفيدة للأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة و مع ذلك، هذه المعلومات غير كافية، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لدعم الاستخدام المحتمل لبذور الشيا في إدارة الوزن لدى البشر.

