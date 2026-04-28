أبو العينين: الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتجاوز عقبات التنمية

قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتجاوز عقبات التنمية وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد، مشيرًا إلى قدرته على دعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأوضح "أبو العينين"، خلال كلمته في ملتقى الجامعات الأورومتوسطية بمدينة فاس بالمغرب، أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تحدث طفرة في قطاعات متعددة، مثل التعليم والزراعة والصناعة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى أن العالم يواجه صراعًا جديدًا قائمًا على الفكر والثقافة، في ظل تشابك التحديات، ما يجعل من الضروري الاستفادة من هذه الفرص.

وأكد أن الفكر الجديد يجب أن يكون نابعًا من الداخل، باعتباره أساس التقدم، مشددًا على أهمية بناء قدرات بشرية قادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا.

وحذر من أن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى نتائج خطيرة، مثل نشر المعلومات المضللة والتلاعب بالوعي وتقويض الديمقراطية.

وأوضح أن الحروب دخلت عصر الذكاء الاصطناعي، ما يزيد من خطورة الاستخدام غير المنضبط لهذه التكنولوجيا.

وأكد أن الحوكمة تمثل العامل الحاسم في تحقيق الاستفادة من هذه الفرصة، مشددًا على ضرورة وضع قواعد واضحة تضمن الاستخدام المسؤول.

وأكد على أهمية مشاركة دول البحر المتوسط في صياغة هذه القواعد، مع دعوة الشباب لقيادة هذا التحول.