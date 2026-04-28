الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لربط مدينة الشروق بمحطة القطار الكهربائي الخفيف

حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أنه تقرر إعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 28 /4 /2026 بدء التشغيل التجريبي لمنظومة نقل آمنة ومنظمة وموثوقة لربط مدينة الشروق وأحيائها المختلفة، بمحطة الشروق للقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وذلك من خلال تشغيل عدد 18 ميني باص حديثة ومكيفة ، موزعة على ثلاث مسارات تم تحديدها بالتنسيق مع جهاز مدينة الشروق وبخطة تشغيل تتوافق مع جداول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف على أن تكون خطوط السير على النحو التالي :

المسار الأول "الخط الأحمر" خط رقم ( 1 ) وخط سيرة (  كارفور، المستشفى البريطاني، ميدان الكف، ميدان الكمنجة، السنترال، مدرسة النيل، الجامعة الفرنسية، مول الجامعة، شارع الواحة، مول بانوراما، نادي هليوبوليس، أكاديمية الشروق، الجامعة البريطانية، وسبينس ) .

المسار الثاني "الخط الأزرق" خط رقم ( 3 ) وخط سيرة ( الحي الأول، مول الشبراوي، الجامعة العربية المفتوحة، مستشفى الشروق المركزي، تيراس مول، كمبوند الحياة، فيفنز مول، عمارات الحي الثامن، الحي الخامس، وبوابة 2 السويس ) .

المسار الثالث "الخط الأصفر" خط رقم ( 2 ) وخط سيرة (  المرور، النيابة، السجل المدني، مفارق الـ 100، منطقة النوادي، إسكان 70، مستشفى رويال، إسكان المستقبل 63، الإسكان العائلي، وجراند لايف).

وأوضح بيان الجهاز أنه سيتوالى خلال الفترة القادمة تشغيل خطوط نقل جماعي جديدة للربط بين المدن الجديدة ومحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT لتقديم أعلى مستويات الخدمة لنقل جمهور الركاب .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتوفير منظومة نقل امنة ومستدامة وموثوقة لربط المجتمعات العمرانية الجديدة بوسائل النقل الجماعي الحديثة وتنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة  وتحقيق التكامل بين وسائل النقل ( البري والجر الكهربائي) من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط، وتمهيدا لتنفيذ مخرجات التنسيقات التي تمت بين وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن انشاء شركة لإدارة وتشغيل وتنظيم منظومة النقل الداخلي والخارجي بالمجتمعات العمرانية.

الطائرة Prosperity

تويوتا

الفاروميو

شيري TIGGO V

