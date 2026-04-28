كارثة على حلبة السرعة.. حادث جماعي يضرب سباق ناسكار في أمريكا

شهد سباق NASCAR في الولايات المتحدة حادثا ضخما خلال منافساته على حلبة Talladega Superspeedway، بعدما وقع تصادم جماعي عنيف أطاح بعدد كبير من السيارات المشاركة.

البداية جاءت عندما فقد متصدر السباق Bubba Wallace السيطرة على سيارته عقب تعرضه لدفعة قوية في نهاية المستقيم الخلفي، ما أدى إلى انحرافه بشكل مفاجئ، هذا التحرك تسبب في سلسلة اصطدامات متتالية بين السيارات خلفه، لتتحول اللحظات التالية إلى فوضى عارمة على الحلبة، مع تناثر الحطام في كل اتجاه.

ووفقا للبيانات الرسمية، تضررت 26 سيارة من أصل 40 مشاركة، من بينها سيارة البطل Joey Logano، ما أدى إلى خروج عدد كبير من السائقين من المنافسة بشكل مبكر.

توقف السباق مؤقتا عند اللفة 116 لإزالة آثار الحادث وتنظيف المضمار، فيما خضع السائقون الذين لم يتمكنوا من استكمال السباق لفحوصات طبية احترازية، دون الإبلاغ عن إصابات خطيرة.

وفي أول تعليق له بعد الحادث، أقر والاس بصعوبة الموقف، مشيرا إلى أن سيارته كانت غير مستقرة أثناء الالتحام، ما ساهم في وقوع الحادث، مؤكدا ضرورة مراجعة ما حدث لتفادي تكراره مستقبلا.

الحادث أعاد إلى الواجهة المخاطر الكبيرة لسباقات السرعات العالية، خاصة على حلبات مثل تالاديغا، التي تعرف بكثافة المنافسة وتقارب السيارات، ما يجعل أي خطأ بسيط يتحول سريعا إلى حادث ضخم.