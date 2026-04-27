ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

أعلنت الفاروميو Alfa Romeo عن إطلاق أكاديمية جديدة للقيادة بالتعاون مع سكوديريا دي أداميتش ، في خطوة تعزز شراكتهما الممتدة منذ عام 1991، وتفتح الباب أمام تجربة متكاملة لعشاق القيادة على الحلبات.

تُقام فعاليات الأكاديمية على حلبة أوتودرومو فارانو دي ميليجاري ، أحد أبرز معاقل “وادي السيارات” الإيطالي، حيث يشرف على البرامج نخبة من المدربين المحترفين ذوي الخبرة في السباقات والقيادة عالية الأداء.

وتقدم الأكاديمية أربعة مستويات تدريبية تناسب مختلف السائقين، تبدأ ببرنامج القيادة الآمنة الذي يركز على التحكم في المواقف الطارئة، مرورا بالقيادة المتقدمة لتطوير فهم سلوك السيارة، ثم القيادة الرياضية لاكتشاف الحدود الديناميكية، وصولًا إلى القيادة الاحترافية المخصصة للراغبين في أقصى درجات الأداء، وتعتمد البرامج على مجموعة متنوعة من طرازات ألفا روميو، مع تغطية أنظمة الدفع المختلفة، سواء الكهربائية أو الهجينة أو التقليدية.

ولا تقتصر التجربة على الجانب التدريبي فقط، بل تهدف إلى خلق ارتباط حقيقي بين السائق والسيارة، من خلال اختبار التوازن والثبات والإحساس بالطريق في بيئة آمنة ومجهزة بالكامل، كما توفر الأكاديمية برامج مخصصة للشركات، تركز على التدريب وبناء فرق العمل.

يأتي إطلاق الأكاديمية ضمن رؤية أوسع لتعزيز مكانة “Motor Valley” كمركز عالمي لصناعة السيارات الفاخرة، وامتدادا لمشروعات التميز التي تركز على الابتكار والتخصيص في تجربة القيادة.

وتعد Scuderia de Adamich من أبرز المؤسسات الأوروبية في مجال تدريب القيادة، وقد أسسها السائق السابق Andrea de Adamich، لتصبح اليوم مرجعا في تطوير مهارات القيادة الآمنة والرياضية، مع حضور دولي في أكثر من 35 دولة.

من جانبها، أكدت ألفا روميو أن هذه الأكاديمية تمثل تجسيدا لفلسفتها القائمة على الشغف بالأداء، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط السرعة، بل تحقيق التوازن بين التحكم والمتعة، ومنح المشاركين تجربة قيادة حقيقية تعكس روح العلامة الإيطالية.