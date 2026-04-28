مشاورات مستمرة.. هل يقبل ترامب المقترح الإيراني لإنهاء الحرب؟

كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن مصدرين مطلعين قولهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح وجهات نظره خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي الأمن القومي بشأن الملف الإيراني.

أوردت سي إن إن عن مصدر مطلع: من غير المرجح أن يقبل ترامب المقترح الإيراني.

كشفت سي إن إن عن مسؤولين أن إعادة فتح مضيق هرمز دون تسوية مسائل التخصيب قد تفقد واشنطن أداة ضغط أساسية في المفاوضات.

أشارت المصادر إلى أنهم ليسوا متأكدين ممن يملك سلطة اتخاذ القرار النهائي في إيران بشأن أي اتفاق محتمل.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم البيت الأبيض: نمتلك أوراق القوة ولن نبرم اتفاقا إلا إذا كان يضع شعبنا أولا.