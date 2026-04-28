شاهد.. لحظة اعتراض مدمرة الصواريخ «رفائيل» لـ ناقلة نفط إيرانية

أكدت "سنتكوم" القيادة المركزية الأمريكية أنها طبقت حصارا على ناقلة النفط إم تي ستريم بعد محاولتها الإبحار لميناء إيراني الأحد.

ونشرت سنتكوم صورة لذلك، ذاكرة أن المدمرة الصاروخية الموجهة يو إس إس رافائيل بيرالتا (DDG 115) تفرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ضد ناقلة النفط إم/تي ستريم بعد محاولتها الإبحار إلى ميناء إيراني، 26 أبريل.

راقبت السلطات البحرية الأمريكية السفينة في 24 أبريل أثناء محاولتها الإبحار إلى ميناء في إيران، قبل أن تتدخل المدمرة لإيقافها.



وجاء هذا التدخل تحديداً بسبب محاولة السفينة الإبحار إلى ميناء في إيران، مما أدى إلى صعود طاقمها على متنها وإجراء تحقيق لاحق.

يتزامن هذا الاعتراض مع استراتيجية إنفاذ أوسع نطاقاً كشفت عنها الولايات المتحدة يوم الجمعة.



وخلال مؤتمر صحفي في وزارة الحرب، قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، تحديثاً حول عمليات الاعتراض، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل فرض حصار بحري محكم على إيران .

