وزير خارجية أمريكا: المضائق سلاح نووي اقتصادي يحاولون استخدامه ضد العالم

قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن المضائق تعادل سلاحا نوويا اقتصاديا يحاولون استخدامه ضد العالم وهم يتباهون بذلك.

أضاف روبيو لفوكس نيوز: وقف إطلاق النار في لبنان فريد من نوعه فإسرائيل في حرب مع حزب الله وليست في حرب مع لبنان.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب وفريقه للأمن القومي متشككون في العرض الإيراني.



وذكرت وول ستريت جورنال نقلا عن المسؤولين أن ترامب لم يرفض مقترح إيران بشكل قاطع لكنه أبدى شكوكا بشأن عدم تعاملها بحسن نية.



وأردف المسؤولون أن ترامب أبدى أيضا شكوكا بشأن عدم استعداد إيران لتلبية مطلبه بإنهاء تخصيب اليورانيوم.



ولفت المسؤولين إلى أنهم سيواصلون التفاوض مع إيران ومن المرجح تقديم رد ومقترحات مضادة خلال الأيام المقبلة.