وزير خزانة ترامب يتوقع انهيار عمليات ضخ النفط الإيراني.. وأزمة بنزين خانقة

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن صناعة النفط الإيراني المتهالكة بدأت بالتوقف عن الإنتاج نتيجة حصارنا.

أضاف وزير الخزانة الأمريكي: عمليات ضخ النفط الإيراني ستنهار قريبا وأزمة بنزين خانقة تنتظر إيران.

وسبق أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن البحرية الأمريكية ستواصل حصار الموانئ الإيرانية وفي غضون أيام ستمتلئ مخازن جزيرة خرج، وسيتم إغلاق آبار النفط الإيرانية الهشة.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، أن تقييد التجارة البحرية الإيرانية يستهدف مباشرة خطوط الإيرادات الرئيسية للنظام الإيراني.

وأوضح بسينت في منشور له عبر حسابه بمنصة "إكس" أن تقييد التجارة البحرية لإيران يستهدف "شرايين الإيرادات الأساسية للنظام"، مؤكداً أن وزارة الخزانة ستواصل تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" ضمن إطار "الغضب الاقتصادي" لتقويض قدرة طهران بشكل منهجي على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.

يأتي ذلك فيما قالت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن ترامب لم يرفض المقترحات الإيرانية إلا أنه غير راض عن مقترح إيران لأنه لم يتناول برنامجها النووي.