دوي 3 انفجارات وإطلاق نار بمطار سينو.. واختفاء غامض لرئيس مالي

أفادت أنباء عاجلة بسماع دوي 3 انفجارات متتالية مدوية، وإطلاق نار متكرر في مطار سينو الدولي جنوب العاصمة المالية باماكو.

وحدثت منذ يومين مواجهات عنيفة بين الجيش المالي ومقاتلي تنظيم «القاعدة»، التي قُتل فيها وزير الدفاع، الجنرال ساديو كامارا، لكنّ اختفاء الرئيس "أسيمي جويتا" يثير كثيراً من الأسئلة، وتتضارب الروايات حول مصيره.

وأكدت مصادر لـصحيفةالشرق الأوسط أن جويتا كان موجوداً في إقامته داخل معسكر كاتي، الأكثر تحصيناً وحمايةً، حين تعرض للهجوم فجر السبت، على يد المئات من مقاتلي «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لـ«القاعدة».

وقالت المصادر إن جويتا تمكَّن من مغادرة المعسكر بعد الهجوم، من دون أن يتعرض لأي أذى، وظل يتنقل ما بين مواقع مختلفة طيلة يوم السبت، وكان يسهم في قيادة التصدي للهجوم المباغت والقوي. ومنذ بدء الهجمات، لم يُسجل أي ظهور للجنرال جويتا، كما لم يوجه أي كلمة أو خطاب إلى الشعب.