المغرب والنمسا يبحثان تعزيز الشراكة القضائية وتبادل الخبرات في مجال العدالة

بحث عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، خلال لقائه، اليوم/الاثنين/ في الرباط، مع المدعية العامة لجمهورية النمسا، مارجريت فاخبير جر، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد ، تعزيز الشراكة القضائية وتبادل الخبرات فى مجال العدالة .

وخلال اللقاء تم التأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات متقدمة، ولاسيما في المجال القضائي بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العدالة على الصعيدين الوطني والدولي.

واستعرض الجانبان، خلال هذا اللقاء، أبرز المشروعات الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة في البلدين، حيث قدم وهبي عرضا حول جهود المملكة المغربية في تحديث منظومة العدالة، وخاصة ما يتعلق برقمنة الخدمات القضائية، وتعزيز النجاعة القضائية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وكذا تيسير وصول المواطنين إلى العدالة، فضلا عن تطوير آليات التأهيل المستمر للقضاة وكوادر الإدارة القضائية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل سبل تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والمساعدة القضائية الدولية، إضافة إلى استكشاف آفاق الاستفادة من التقنيات الحديثة في ادارة المرفق القضائي.