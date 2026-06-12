مدرب العين الإماراتي يكشف عن المنتخب الأقرب للتتويج بكأس العالم

كشف الصربي فلاديمير إيفيتش المدير الفني لفريق العين الاماراتي عن المنتخبات التي سيشجعها خلال بطولة كأس العالم.

وقال إيفيتش في تصريحات لصحيفة "ميريديان سبورت" : "للأسف لن أتمكن من حضور البطولة هذه المرة، فمكان إقامتها بعيد للغاية بالنسبة لي، لذلك سأتابع المباريات عبر التلفاز، مشددا على أن فرنسا هي المرشح الأقوى للفوز بكأس العالم".

وأكد ان منتخب فرنسا يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز.

وأضاف قائلاً: “سأساند منتخبات مصر والمغرب وباراجواي، لأن ثلاثة من لاعبي فريقي يمثلون هذه المنتخبات، وهم رامي ربيعة وسفيان رحيمي وأليخاندرو كاكو، أتمنى لهم النجاح وسأدعمهم بكل إخلاص خلال البطولة”.