تقارير إسبانية: حمزة عبد الكريم يوقع عقدا مع برشلونة للمدة 3 مواسم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توصل نادي برشلونة لاتفاق مع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم لتوقيع عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، بعد تفعيل بند الشراء النهائي في عقده مع النادي الأهلي.

وبحسب التقارير، فإن اللاعب سيوقع على عقد يربطه بصفوف برشلونة حتى صيف عام 2029، بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا داخل صفوف فريق الشباب بالنادي الكتالوني، ونجح في تقديم مستويات مميزة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق تلقيه إخطارًا من برشلونة بتفعيل بند شراء اللاعب، من أجل استمرار المهاجم المصري ضمن صفوف البلوجرانا بشكل دائم، بعد اقتناع الجهاز الفني بإمكاناته الفنية.

وتشير المعلومات إلى أن قيمة تفعيل بند الشراء تبلغ 1.5 مليون دولار، مع وجود حوافز ومكافآت إضافية قد ترفع إجمالي قيمة الصفقة إلى 3 ملايين دولار، وفقًا لشروط العقد بين الطرفين.

وانضم حمزة عبد الكريم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، وشارك في عدد من مباريات فريق الشباب، كما ساهم في وصول الفريق إلى نهائي كأس ملك إسبانيا للفئات السنية.

ويواصل اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، مسيرته المميزة، حيث يتواجد حاليًا ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026، في ظل الآمال المعقودة عليه ليكون أحد أبرز المواهب المصرية المحترفة في أوروبا خلال السنوات المقبلة.