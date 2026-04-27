قرصنة وسطو مسلح .. طهران تشن هجوما ساحقا ضد واشنطن بسبب ناقلات النفط الإيرانية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية احتجاز الولايات المتحدة لناقلات نفط مرتبطة بإيران، واصفةً إياه بأنه "إضفاء شرعية صريحة على القرصنة والسطو المسلح في أعالي البحار".

وفي منشور على منصة "إكس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: مرحباً بعودة القراصنة، فهم الآن يعملون بتراخيص حكومية، ويبحرون تحت أعلام رسمية، ويسمون غنائمهم "إنفاذ القانون"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

يجب محاسبة الولايات المتحدة محاسبة كاملة على هذا السلوك الخارج عن القانون، والذي يمس جوهر القانون الدولي والتجارة الحرة، ويهدد المبادئ الأساسية للأمن البحري.

وأرفق بقائي بمنشوره صورة من منشور المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، الذي يفصّل احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط "محملة بالنفط الإيراني".