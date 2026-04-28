جهود مكثفة لاتفاق بين أمريكا وإيران.. وطهران: تعطيل ملاحة هرمز بسبب واشنطن

كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين قولهم أن جهود دبلوماسية مكثفة ومستمرة تبذل خلف الكواليس للتقريب بين واشنطن وطهران من قبل الوسطاء.

وذكرت المصادر أن الوسطاء يمارسون ضغوطا على واشنطن وطهران بهدف التوصل لاتفاق.

وتابعوا أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران سيركز على فتح مضيق هرمز دون قيود أو شروط.

وقالت المصادر لسي إن إن: " واشنطن وطهران ليستا متباعدتين كما يبدو رغم عدم اجتماعهما بجولة ثانية في باكستان".



يأتي ذلك فيما قال مندوب إيران في الأمم المتحدة أن إيران التزمت على الدوام بحرية الملاحة والأمن البحري بالخليج ومضيق هرمز وبحر عمان لكن مضيق هرمز الآن يستخدم لدعم هجمات عسكرية ضد إيران ما يعرض الملاحة الدولية لمخاطر.

واعتبر أنه لايمكن لوم بلاده لأن طهران اتخذت إجراءات لضمان سلامة الملاحة ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية معادية فيما تفرض الولايات المتحدة حصارا غير قانوني وتحتجز سفنا إيرانية وأطقمها بانتهاك للقانون.

وأكد على ان ايران تدعو مجلس الأمن لإدانة هذه الإجراءات والإفراج الفوري وغير المشروط عن السفن وأطقمها، وترفض إيران الاتهامات الموجهة لنا بهدف صرف الانتباه عن أفعال الولايات المتحدة وحلفائها، حيث أن بعض الدول تتجاهل إجراءات واشنطن غير القانونية ومنها الحصار واستهداف سفننا التجارية وعليه فمسؤولية تعطيل الملاحة في الخليج ومضيق هرمز تقع على عاتق الولايات المتحدة وداعميها.