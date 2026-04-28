الصين تستحوذ على 60% من سيارات الركاب الكهربائية عالميا

تشهد سوق سيارات الركاب الكهربائية حول العالم نموا غير مسبوق، حيث سجل عام 2025 أسرع وتيرة توسع في تاريخ هذا القطاع، وفق بيانات صادرة عن مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين.

وبحسب التقرير، تجاوز إجمالي عدد السيارات الكهربائية سواء بالكامل أو الهجينة القابلة للشحن أو المزودة بموسع مدى حاجز 74 مليون سيارة عالميا بنهاية 2025، بزيادة سنوية بلغت نحو 19 مليون سيارة، وهي من أعلى معدلات النمو المسجلة.

وتواصل الصين تصدرها المشهد العالمي بفارق كبير، حيث تضم نحو 44 مليون سيارة كهربائية، بما يمثل 60% من إجمالي هذا النوع من السيارات على مستوى العالم، ما يعكس تفوقها في الإنتاج والبنية التحتية والدعم الحكومي.

في المقابل، تأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني بحوالي 7 ملايين سيارة، تليها ألمانيا بنحو 3.2 مليون سيارة، ثم المملكة المتحدة وفرنسا، ورغم ذلك تتفوق أوروبا مجتمعة على الولايات المتحدة، حيث تمتلك الدول الأوروبية الكبرى أكثر من 16 مليون سيارة كهربائية.

ويؤكد الخبراء أن هذا الانتشار يمنح الدول التي تعتمد على السيارات الكهربائية قدرة أكبر على مواجهة تقلبات أسعار الوقود، نظرا لانخفاض الاعتماد على الطاقة التقليدية، ما يخفف من الأعباء الاقتصادية في أوقات الأزمات.

وعلى مستوى الشركات، تتصدر شركة “بي واي دي” القائمة عالميا بإجمالي يقارب 15 مليون سيارة كهربائية، تليها “تسلا” بنحو 9 ملايين سيارة، ثم “فولكس فاجن” بحوالي 5.7 مليون سيارة.

كما سجلت “بي إم دبليو” حضورا قويا بنحو 3.1 مليون سيارة، بينما جاءت “مرسيدس” ضمن العشرة الأوائل بأكثر من مليوني سيارة كهربائية.

تعكس هذه الأرقام تسارع التحول العالمي نحو التنقل الكهربائي، مع اشتداد المنافسة بين الشركات، في وقت تواصل فيه الصين تعزيز هيمنتها على هذا القطاع الحيوي.