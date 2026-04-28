تراجع مبيعات تويوتا في مارس وسط ضغوط التوترات الإقليمية

سجلت تويوتا Toyota تراجعا في مبيعاتها العالمية خلال شهر مارس، متأثرة بانخفاض الطلب على طرازها الأشهر راف 4، وذلك قبيل طرح نسخة محدثة من السيارة، إلى جانب تداعيات التوترات في الشرق الأوسط التي تهدد سلاسل الإمداد.

وأوضحت شركة تويوتا أن إجمالي مبيعاتها العالمية، بما يشمل شركتيها التابعتين Daihatsu وHino Motors، تراجع بنسبة 5.8% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 983 ألف سيارة خلال مارس.

ورغم هذا التراجع، واصلت تويوتا الحفاظ على وتيرة الإنتاج، حيث ارتفع إنتاجها العالمي بنسبة 3.9% ليصل إلى أكثر من 1.02 مليون سيارة، في محاولة لتعويض أي نقص محتمل في المعروض.

وتعكس هذه الأرقام قدرة الشركة على التكيف مع التحديات، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الخام، وعلى رأسها الألمنيوم، الذي تعتمد عليه شركات السيارات اليابانية بشكل كبير، إذ تستورد نسبة كبيرة منه من مناطق تشهد اضطرابات حاليا.

في المقابل، حذرت شركات يابانية، من بينها Nissan، من احتمالات خفض الإنتاج خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الأزمة، خاصة مع تراجع إنتاج تويوتا داخل اليابان بنسبة 3.3% خلال الشهر ذاته.

كما يواجه الموردون تحديات إضافية، مع احتمالات تعطل الإمدادات لفترات ممتدة، خصوصا في حال تأثر حركة الشحن عبر الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى اختناقات لوجستية وتأخير في توريد المكونات الأساسية.

وفي هذا السياق، أشارت Denso، أحد أبرز موردي تويوتا، إلى أن الأزمة أثرت بالفعل على الإنتاج في اليابان، متسببة في خفضه بنحو 20 ألف سيارة خلال مارس.

على صعيد آخر، تواصل تويوتا تحقيق تقدم في قطاع السيارات الكهربائية، حيث تضاعفت مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل لتصل إلى أكثر من 35 ألف وحدة، فيما ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 3.7% لتتجاوز 442 ألف سيارة.

ورغم التحديات المتزايدة، لا تزال تويوتا تحافظ على موقعها كأكبر شركة لصناعة السيارات عالميًا، بعد أن سجلت مبيعات إجمالية بلغت 11.3 مليون سيارة خلال عام 2025، متقدمة على منافسيها في ظل بيئة سوقية معقدة.