بعد تعرضه لوعكة صحية.. ضياء المرغني يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الفنان ضياء المرغني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد الإخباري" عن تطورات حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يتمتع حاليًا بحالة مستقرة وأنه في طريقه للتعافي بشكل كبير من الأزمة الصحية التي مر بها مؤخرًا.

وقال المرغني في تصريحاته إنه يشعر بتحسن واضح يومًا بعد يوم، موضحًا أن الأطباء طمأنوه بأن حالته الصحية في تحسن مستمر، وأنه من المتوقع أن يعود لممارسة حياته بشكل طبيعي خلال نحو عشرة أيام فقط، بعد استكمال فترة الراحة والمتابعة الطبية اللازمة.

وأضاف الفنان أنه يوجه خالص الشكر والتقدير لكل من حرص على الاطمئنان عليه خلال فترة مرضه، سواء من زملائه في الوسط الفني أو من جمهوره ومحبيه، مؤكدًا أن دعمهم النفسي كان له أثر كبير في رفع معنوياته وتجاوز هذه الأزمة.

وأشار المرغني إلى أن هذه الفترة كانت صعبة عليه، لكنها أيضًا كشفت له حجم المحبة التي يحظى بها من الجمهور، معبرًا عن امتنانه لكل من دعا له بالشفاء وساعده بالكلمة الطيبة أو السؤال.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يتطلع للعودة قريبًا إلى نشاطه الفني وحياته الطبيعية، بعد الاطمئنان الكامل على حالته الصحية، متمنيًا أن تكون الفترة المقبلة أفضل على جميع المستويات.