مفاجأة بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول مضيق هرمز
لبنان.. قتلى وجرحى في هجوم للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد
هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب
بعد 30 دقيقة| التعادل السلبي مستمر وضغط من إنبي على الزمالك بالدوري
مش التفاح .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من زيارة الطبيب | سعرها رخيص
المفتي للقائم بأعمال سفارة أمريكا: أبواب دار الإفتاء مفتوحة أمام شركاء الحوار والتعاون الدولي
معلمة تعتدي على تلميذ ابتدائي بسوهاج..وقرار عاجل بإيقافها وإحالتها للتحقيق|ماذا حدث؟
موقفه من مونديال 2026 | ريال مدريد يعلن إصابة مبابي
الوطنية للصحافة تفتتح مركز أخبار اليوم للبحوث والدراسات
وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي
من بارتي سري للكلبش .. كواليس مداهمة الحفل المشبوه بفيلا أكتوبر منتصف الليل
من خلافات أسرية إلى نهاية مأساوية .. القصة الكاملة لإنهاء محامٍ حياة والدته بالإسماعيلية
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني يعتزم تقديم تعديل تشريعي ينهي وقف معاش الابنة عند الزواج

النائب أحمد الحمامصي
النائب أحمد الحمامصي
حسن رضوان

قال النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه سيتقدم بمقترح لتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة.

وأوضح الحمامصي في بيان اليوم، أن المواد من 100 إلى 108 من القانون الحالي تنظم شروط استحقاق الابنة للمعاش، حيث تحصل الابنة غير العاملة على كامل المعاش، بينما تحصل العاملة على الفارق بين راتبها وقيمة المعاش، في حين يتوقف صرف المعاش فور زواجها.

وأشار إلى وجود تعارض في الفلسفة التشريعية، إذ إن المبدأ العام يقوم على دعم غير القادرين على العمل، لكن زواج الابنة يؤدي إلى وقف المعاش حتى وإن كانت لا تعمل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذه المواد.

وأكد النائب أن مقترحه يستهدف منح الابنة المتزوجة غير العاملة حق الاستمرار في صرف معاش والدها، بما يضمن لها مصدر دخل ثابت، ويعزز من استقرارها الأسري، خاصة في ظل التوجهات الحالية نحو دعم كيان الأسرة المصرية.

وشدد الحمامصي على أن التعديل المقترح يأتي في سياق رؤية أشمل لمواءمة التشريعات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

النائب أحمد الحمامصي مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

البابا تواضروس

رسالة محبة بخط اليد .. البابا تواضروس يدون كلمة مؤثرة في الكنيسة السريانية بإسطنبول

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري يطلق فعالية يوم عائلي لتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية .. صور

الاحتفال بعيد القديس مار جرجس

المطران شيحان يحتفل بعيد القديس مار جرجس شفيع دير الآباء اللعازريين بالقاهرة

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

