المدعية العامة الأمريكية تكشف تفاصيل محاولة اغتيال ترامب

صرحت المدعية العامة في واشنطن العاصمة، جانين بيرو، بأن الحادثة التي وقعت في فندق واشنطن هيلتون تُعامل على أنها محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة مستندةً إلى نية المشتبه به المعلنة.

وأشارت بيرو إلى أن «نيته كانت إسقاط أكبر عدد ممكن من كبار مسؤولي الحكومة».



كشفت سجلات عامة ومصادر أمنية، أن الرجل المشتبه في تورطه بإطلاق نار خلال عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض مساء السبت، يعمل معلّما بدوام جزئي ومطوّر ألعاب فيديو، وينحدر من جنوب ولاية كاليفورنيا.

ووفقا لمصدرين مطلعين على مجريات التحقيق تحدثا إلى شبكة CNN، فقد تم تحديد هوية المشتبه به باسم كول توماس ألين، البالغ من العمر 31 عاما، والمقيم في ضاحية تورانس بمدينة لوس أنجلوس، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنه الرجل المسلح الذي تم تحييده بالقرب من موقع الفعالية، التي كان يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين.