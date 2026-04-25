المواصفات الكاملة لسيارة سوزوكي فرونكس 2026 وسعرها في السعودية

تقدم سوزوكي اليابانية الكثير من السيارات ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة، منها طراز Suzuki Fronx 2026، يأتي بتصميم رياضي، مع باقة كبيرة منم التجهيزات.

أبعاد سوزوكي فرونكس 2026

يبلغ طول سوزوكي فرونكس 2026 نحو 3,995 مم، مع عرض يصل إلى 1,765 مم، وارتفاع عند 1,550 مم، وتستند إلى قاعدة عجلات بطول 2,520 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 170 مم، أما وزن السيارة فيتراوح بين 1,055 و1,065 كجم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 304 لتر.

محرك سوزوكي فرونكس 2026

تأتي فرونكس بمحرك بنزين بسعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، مدعوم بنظام هجين خفيف، وتبلغ القوة الإجمالية نحو 101 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 137 نيوتن متر، ويتم نقل الحركة عبر ناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات إلى العجلات الأمامية، وتحقق السيارة معدلات استهلاك وقود تصل إلى 21.1 كم لكل لتر.

أنظمة السلامة والتجهيزات

تضم السيارة سوزوكي فرونكس 2026 حزمة أمان تشمل المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الثبات ومنع الانزلاق، كما توفر مساعد صعود المرتفعات لتعزيز الثبات في الطرق المائلة، وتأتي مزودة بوسائد هوائية أمامية، مع حساسات ركن خلفية وكاميرا محيطية 360 درجة، ونظام تثبيت السرعة.

كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم الربط مع الهواتف الذكية عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، كما يحتوي النظام الصوتي على مجموعة من المكبرات الصوتية، وتتوفر شاشة عرض على الزجاج الأمامي لعرض البيانات المهمة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايا ونوافذ كهربائية، وفتحات تكييف خلفية.

سعر سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

تقدم السيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 بسعر يبدأ من 74,750 ريال سعودي.