سيارة شاومي تبيع 15 ألف وحدة في نصف ساعة فقط

تواصل شركة شاومي الصينية كسر الأرقام القياسية في سوق السيارات الكهربائية، حيث حقق الجيل الجديد من أيقونتها SU7 موديل 2026 ناجحًا مبهرًا فور إطلاقه رسميًا في مارس 2026.

ونجحت السيارة في حصد 15,000 طلب شراء مؤكد خلال أول 34 دقيقة فقط من فتح باب الحجز، مما يعكس الثقة الكبيرة التي باتت تتمتع بها العلامة التجارية كلاعب أساسي ومنافس شرس لشركات عريقة مثل تسلا وبورش في قطاع السيدان الكهربائي الفاخر.

المواصفات الفنية ومنظومة الأداء المتطورة للجيل الجديد

جاء الجيل الجديد بتحسينات جذرية شملت ترقية منصة الجهد العالي لتصبح بنظام 800 فولت في كافة الفئات مما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة وسرعة الشحن بشكل كبير.

وتعتمد فئة "ماكس" على نظام دفع كلي بقوة تصل إلى 680 حصاناً مع تسارع مذهل من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 2.6 ثانية فقط.

كما توفر فئة "برو" مدى سيرًا استثنائيًا يتجاوز 900 كم في الشحنة الواحدة وفق معايير القيادة العالمية، بينما تستخدم شاومي بطاريات متطورة بسعات تصل إلى 101 كيلوواط/ساعة مع تقنيات إدارة طاقة ذكية تضمن استقرار الأداء في مختلف الظروف الجوية.

معالجة مخاوف السلامة والابتكارات الأمنية في التصميم

استجابت شاومي بشكل مباشر للانتقادات السابقة المتعلقة بأعطال الأبواب الإلكترونية أثناء الحوادث، حيث زودت الجيل الجديد بمقابض أبواب ميكانيكية احتياطية تضمن إمكانية فتح الأبواب يدويًا حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي.

كما تم تدعيم الهيكل بقفص حماية مدمج مصنوع من الفولاذ المقسى عالي الصلابة بقدرة تحمل هائلة، بالإضافة إلى توزيع وسائد هوائية قياسية في كافة أرجاء المقصورة، مما ساعد السيارة على تخطي متطلبات السلامة الصارمة والحصول على تقييمات مرتفعة في اختبارات التصادم العالمية.

الذكاء الاصطناعي ونظام القيادة الذاتية الفائق

أدخلت شاومي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في قلب تجربة القيادة عبر نظام تشغيل متطور يدمج بين التحكم في وظائف السيارة والمساعدة الذكية للسائق.

وتأتي الفئات العليا مزودة بشكل قياسي بمستشعرات "ليدار" ورادارات عالية الدقة مدعومة بمعالجات فائقة القدرة، مما يمنح السيارة قدرة متقدمة على الملاحة الذاتية في الطرق السريعة والمناطق الحضرية المعقدة.

كما يتيح النظام ترابطًا كاملاً مع منظومة أجهزة شاومي الذكية، مما يحول السيارة إلى امتداد للمنزل الذكي والهاتف المحمول بسلاسة تامة.

الأسعار الرسمية المنافسة وخطط الانتشار العالمي

على الرغم من التحسينات التقنية الكبيرة، حافظت شاومي على سياسة تسعير هجومية لتعزيز حصتها السوقية، حيث يبدأ سعر الفئة القياسية من حوالي 31,900 دولار، بينما تصل فئة الأداء العالي إلى قرابة 44,000 دولار.

وتستهدف الشركة تسليم مئات الآلاف من الوحدات خلال عام 2026 لتلبية الطلب المتزايد في السوق الصينية، مع وجود خطط طموحة لبدء التصدير للأسواق العالمية بحلول عام 2027 لتنافس في قطاع السيارات الفاخرة بأسعار اقتصادية مقارنة بالمنافسين الأوروبيين والأمريكيين.