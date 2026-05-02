بتصميم الميني فان.. ماذا تقدم هوندا أوديسي العائلية؟

تُعد هوندا أوديسي واحدة من أبرز السيارات الميني فان التي قدمت في الأسواق العالمية، حيث استطاعت أن تجمع بين المساحة الواسعة والتجهيزات التقنية الموجهة للعائلات، إلى جانب الكثير من التقنيات حسب الأجيال المقدمة.

أبعاد هوندا اوديسي

تعتمد السيارة هوندا اوديسي على هيكل كبير، إذ يصل طولها إلى 5235 مم، مع عرض يبلغ 1995 مم، وارتفاع 1767 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3000 مم، وهذه الأرقام تنعكس بشكل مباشر على المساحة الداخلية، حيث توفر مقصورة رحبة تستوعب ثمانية ركاب، كما يبلغ وزن السيارة نحو 2080 كجم.

تحافظ أوديسي على تصميم خارجي يجمع بين العملية والانسيابية، مع اعتماد كامل على تقنيات الإضاءة الحديثة، حيث تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية بنفس التقنية، وترتكز السيارة على عجلات قياس 19 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، فيما تتوفر مرايا جانبية قابلة للضبط الكهربائي ومزودة بإشارات انعطاف، كما تضم فتحة سقف كهربائية.

محرك هوندا اوديسي

تعتمد السيارة هوندا اوديسي على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 280 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، يعمل مع نظام دفع أمامي، وتسجل معدل استهلاك وقود يبلغ 11.9 كم لكل لتر، مع خزان وقود كبير بسعة 73.8 لتر.

تجهيزات هوندا اوديسي

زودت هوندا أوديسي بمجموعة واسعة من تقنيات السلامة، تشمل 8 وسائد هوائية، كما تضم أنظمة مساعدة السائق مثل مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمامي، وتدعم السيارة تقنيات الثبات الإلكتروني، والتحكم في الجر، والمكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام تثبيت السرعة المتكيف ومساعد صعود المرتفعات.

تأتي المقاعد بفرش جلدي مع إمكانية التعديل الكهربائي للمقاعد الأمامية، إضافة إلى خاصية التبريد وذاكرة لمقعد السائق، كما توفر السيارة نظام تكييف متعدد المناطق يشمل الصفين الثاني والثالث، وتضم شاشة ترفيه رئيسية بقياس 8 بوصة تدعم أنظمة أندرويد أوتو وآبل كاربلاي لاسلكيًا، إلى جانب شاشة مخصصة للركاب في الصف الثاني، ونظام ترفيهي من 11 سماعة وشاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات.