سعر ومواصفات جيلي مونجارو 2026 في السعودية

تواصل جيلي مونجارو 2026 تعزيز موقعها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق السعودي، حيث تأتي بتصميم يجمع بين الطابع العصري ومظهر الـ SUV، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات الفنية والتقنيات المتقدمة.

تصميم جيلي مونجارو 2026

يبلغ طول جيلي مونجارو 2026 نحو 4,770 مم مع عرض يصل إلى 1,895 مم وارتفاع عند 1,689 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,845 مم، بينما يوفر الخلوص الأرضي البالغ مسافة 210 مم.

وتعتمد السيارة على عناصر إضاءة حديثة بالكامل، حيث تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED إلى جانب إضاءة نهارية بنفس التقنية، كما ترتكز على عجلات بقياس 20 بوصة، وتوفر مساحة تخزين خلفية تبلغ 562 لترًا.

أداء جيلي مونجارو 2026

تعتمد مونجارو على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 238 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.4 ثانية، فيما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 12.8 كم لكل لتر، مع خزان بسعة 62 لترًا.

مواصفات جيلي مونجارو 2026

زُودت السيارة جيلي مونجارو 2026 بست وسائد هوائية، كما تضم أنظمة مساعدة متعددة مثل مانع الانغلاق، التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، وتشمل التقنيات الحديثة كذلك مثبت سرعة متكيف، نظام التحذير من التصادم الأمامي، مكابح الطوارئ التلقائية، ونظام مراقبة النقاط العمياء، إلى جانب دعم الحفاظ على المسار والتنبيه عند الخروج عنه.

تقدم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس الحجم، كما تتوفر شاشة إضافية للراكب الأمامي، ما يعزز من تجربة الاستخدام داخل المقصورة، ويأتي نظام الصوت مكونًا من 12 سماعة.

وتأتي المقاعد الأمامية بخيارات تعديل كهربائي، مع ذاكرة وتبريد وتدليك لمقعد السائق، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، بينما يدعم النظام المناخي تحكمًا ثلاثي المناطق مع فتحات خلفية ونظام لتنقية الهواء. كما يتوفر شاحن لاسلكي للهاتف، إضافة إلى شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

سعر جيلي مونجارو 2026 في السعودية

تقدم السيارة جيلي مونجارو 2026 بسعر يتراوح بين 126.385 و 135.309 ريال.