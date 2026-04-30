الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

منها نيسان وتويوتا.. 5 سيارات أوتوماتيك موديل 2026 في مصر "بالأسعار"

صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التصميم الداخلي والخارجي، بين السيدان والهاتشباك والرياضية، إلى جانب تنوع التجهيزات والأسعار، وأيضًا طرق النقل ومنها الأوتوماتيكية الأداء.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أسعار ومواصفات 5 سيارات أوتوماتيك موديل 2026 في مصر.

تأتي السيارة نيسان سنترا بمحرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طرازCVT، وتقدم بسعر 1,020,000 جنيه.

دعمت السيارة تويوتا أوربان كروزر بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصانا و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 1,430,000 و 1,530,000 جنيه.

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 150 حصانًا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجرالأمامي للعجلات، وتبدأ الأسعار من 1,195,000 إلى 1,395,000 جنيه.

تستمد السيارة سوزوكى بالينو قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، يستطيع ضخ 95 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك، وزمن تسارع من0 إلى 100 كم/س في 11.6 ثانية، ويبلغ سعر السيارة نحو 895,000 جنيه.

زودت السيارة اوبل موكا بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 5.9 لتر/100 كم، وتقدم السيارة بسعر 1,550,000 جنيه.

