فيراري بوروسانجوي 2027 بحزمة جديدة من التحديثات .. صور

تواصل فيراري الإيطالية تطوير طراز بوروسانجوي عبر حزمة جديدة من التحديثات تحمل اسم Handling Speciale، في خطوة تركز على تحسين ديناميكيات القيادة دون تغيير جوهر السيارة، التي تعد من أبرز السيارات الرياضية المقدمة من Ferrari.

تعديلات فيراري بوروسانجوي 2027

تركز الحزمة الجديدة تحديث أنظمة التحكم في السيارة، مع تحسينات طالت نظام التعليق النشط بهدف تقليل ميلان الهيكل أثناء المنعطفات، وتشير المعطيات إلى خفض دحرجة السيارة بنسبة ملحوظة، كما شملت التعديلات إعادة برمجة ناقل الحركة مزدوج القابض، ليقدم استجابة أسرع وأكثر حدة، خاصة عند تفعيل أوضاع القيادة الرياضية.

فيراري بوروسانجوي 2027

قدمت فيراري اهتمامًا خاصًا بجانب الصوت، حيث تم تعزيز حضور صوت المحرك داخل المقصورة بشكل واقعي يتلائم من المستخدم، ويهدف هذا التعديل إلى إبراز الطابع الميكانيكي للمحرك، دون التأثير على راحة الركاب، ليصبح الصوت عنصرًا إضافيًا في تجربة القيادة، خاصة في الأوضاع التي تركز على الأداء.

فيراري بوروسانجوي 2027

تصميم فيراري بوروسانجوي 2027

على صعيد التصميم، لم تتجه الشركة إلى تغييرات واسعة، بل ركزت على إضافات محددة تعزز الطابع الرياضي للسيارة، وتشمل هذه التعديلات عجلات جديدة، وعناصر مصنوعة من ألياف الكربون، إلى جانب نظام عادم باللون الداكن، كما تم اعتماد تفاصيل خارجية باللون الأسود في أجزاء مثل المرايا والصادم الأمامي مع واجهة حادة وتتسم بالشراسة.

فيراري بوروسانجوي 2027

محرك فيراري بوروسانجوي 2027

احتفظت السيارة فيراري بوروسانجوي 2027 بمحركها المكون من 12 أسطوانة بسعة 6.5 لتر بالإضافة إلى تقنية السحب الطبيعي للهواء، ويستطيع هذا المحرك أن يولد قوة إجمالية تصل إلى 715 حصانًا وعزم دوران يبلغ 716 نيوتن متر، ومن خلال هذه القدرات الفنية تسطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.2 ثانية تقريبًا.