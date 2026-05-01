عدد محدود.. كاترهام تكشف عن Seven Miami المكشوفة| صور

بالتزامن مع عطلة سباق جائزة ميامي الكبرى، كشفت كاترهام عند نسختها الجديدة صاحبة اللقب Seven Miami، التي تأتي بسقف مكشوف وبإصدار محدود من الانتاج.

يتم تخصيص عدد 10 سيارات من النسخة Seven Miami في السوق الأمريكي، من أصل 12 نسخة فقط، وهذا الرقم يعزز من ندرة هذا الاصدار، الذي يبرز الطابع الرياضي لمحبي الأجواء الصيفية وسيارات السقف المكشوف.

لم تقدم السيارة كاترهام Seven Miami للطرق العامة، بل يقتصر دورها للحلبات فقط، حيث دعمت بقدرات فنية عالية الأداء، الأمر الذي ظهر بقوة نسبة للمنظومة الفنية المستخدمة.

سيارة Seven Miami

الأداء الفني لسيارة Seven Miami

دعمت السيارة كاترهام Seven Miami بمحرك سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 210 حصانًا، و203 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس يدوية الأداء تتكون من 5 نقلات.

تصميم السيارة كاترهام Seven Miami

تأتي السيارة بجنوط أبولو يبلغ قياسها 13 إنش، مع مقدمة مدببة، بالاضافة إلى مصابيح دائرية ثنائية، ومصابيح أخرى صغيرة الحجم بنفس المظهر الدائري، إلى جانب سقف مكشوف مدعم بأقطاب معدنية، وطلاء يحمل الطابع الصيفي للسيارة.

سيارة Seven Miami

تسارع السيارة Seven Miami

تصل السرعة القصوى للسيارة كاترهام Seven Miami إلى 219 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 60 ميل في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بحوالي 3.8 ثانية فقط، وبهذه الاداء تكون السيارة قريبة جدا من تقنيات النسخة Seven Miami R.

سيارة Seven Miami

السعر المتوقع لسيارة Seven Miami

تشير التوقعات أن السيارة Seven Miami ستقدم بسعر يتجاوز 51,995 دولاراً، وهو السعر المقرر للنسخة R.