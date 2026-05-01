أخبار السيارات| فيراري بوروسانجوي 2027 بحزمة جديدة من التحديثات.. أسعار 5 سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر.. وكيا تقدم EV3 الكهربائية

سعر ومواصفات هونشي HS7 موديل 2026 في السوق السعودي

تواصل هونشي تعزيز تواجدها في السوق السعودي من خلال طراز HS7 موديل 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، ويأتي هذا الطراز من العلامة الصينية ليقدم سيارات تجمع بين المساحة الرحبة والتقنيات الحديثة مع الفخامة العصرية.

بقوة 45 كيلووات.. كيا تقدم سيارتها EV3 بقدرات كهربائية

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن نسخة جديدة من سيارتها الكهربائية EV3 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، ويأتي هذا الطراز الجديد بخيار الدفع الرباعي، مع باقة كبيرة من التجهيزات الفنية والتقنية.

فيراري بوروسانجوي 2027 بحزمة جديدة من التحديثات .. صور

تواصل فيراري الإيطالية تطوير طراز بوروسانجوي عبر حزمة جديدة من التحديثات تحمل اسم Handling Speciale، في خطوة تركز على تحسين ديناميكيات القيادة دون تغيير جوهر السيارة، التي تعد من أبرز السيارات الرياضية المقدمة من Ferrari.

منها نيسان وتويوتا.. 5 سيارات أوتوماتيك موديل 2026 في مصر "بالأسعار"

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التصميم الداخلي والخارجي، بين السيدان والهاتشباك والرياضية، إلى جانب تنوع التجهيزات والأسعار، وأيضًا طرق النقل ومنها الأوتوماتيكية الأداء.

نيسان تكشف عن إصدار خاص من قشقاي العالمية .. ماذا تقدم؟

كشفت نيسان عالميًا عن نسخة خاصة من سيارتها قشقاي تحمل اسم N-Tec، وذلك ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، وتعد هذه النسخة واحدة من السيارات الشهيرة التي قدمتها العلامة اليابانية العريقة.