تتخطى 1500 حصان.. شاومي SU7 ألترا بقدرات خارقة

تعزز شاومي SU7 الترا من تواجدها على ساحة السيارات الكهربائية عالية الأداء، حيث انطلقت السيارة برؤية متطورة تجمع بين الأداء الكهربائي والطابع الرياضي، مع أرقام تجعلها من أسرع السيارات في العالم.

تصميم شاومي SU7 الترا

تعتمد السيارة شاومي SU7 الترا على تصميم خارجي منخفض وانسيابي، بينما يبلغ طولها 5070 مم، مع عرض يصل إلى 1970 مم وارتفاع عند 1465 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 3000 مم، وتوفر مساحة تخزين خلفية بسعة 454 لتر، كما تأتي مزودة بعجلات قياس 21 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، مع تجهيزات إضاءة كاملة بتقنية LED، وفتحة سقف كهربائية.

شاومي SU7 الترا

شاومي SU7 الترا ومنظومة المحركات الثلاثية

تعتمد SU7 الترا على نظام دفع كهربائي متطور يتكون من ثلاثة محركات تعمل لتوليد قوة إجمالية تصل إلى 1526 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1770 نيوتن متر، ويتم نقل هذه القوة عبر نظام دفع كلي للعجلات، ويعتمد النظام على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو النمط الشائع في السيارات الكهربائية.

تسارع وأداء شاومي SU7 الترا

تُظهر السيارة شاومي SU7 الترا قدرات تسارع لافتة، حيث يمكنها الانطلاق من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 1.9 ثانية فقط، وهو رقم يضعها في نطاق السيارات الخارقة، كما تصل سرعتها القصوى إلى 350 كم في الساعة.

شاومي SU7 الترا

بطارية ومدى شاومي SU7 الترا

تستمد السيارة شاومي SU7 الترا طاقتها من بطارية بسعة 93.7 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 520 كيلومترًا وفق التقديرات، ويمكن رفع مستوى الشحن من 10 إلى 80% خلال 11 دقيقة فقط باستخدام شواحن التيار المستمر.

شاومي SU7 الترا

وتدعم السيارة مجموعة من التجهيزات التي تركز على الراحة والتكنولوجيا، من بينها مرايا جانبية قابلة للضبط والطي كهربائيًا، مع خاصية التدفئة والذاكرة، مستشعرات حركة، تقنيات متقدمة للحماية، بالإضافة إلى مجموعة من وسائل الرفاهية والتحكم.