بوجاتي EB110 النادرة تعود بعد 25 عام| صور

ظهرت سيارة بوجاتي EB110 النادرة بعد 25 عام من صناعتها، وهي تنتمي لفئة السيارات السوبر سبورت النادرة، وجاءه السيارة ليتم عرضها في مزاد عالمي.

بوجاتي EB110 النادرة تعود بعد 25 عام

تحمل سيارة بوجاتي EB110 النادرة الهيكل رقم 39021، وهي ليست مجرد سيارة كلاسيكية، بل هي كبسولة زمنية تجسد حقبة الجنون الميكانيكي، وبقيت بقيت مخفية عن الأنظار منذ لحظة إغلاق مصنع بوجاتي وحتى يومنا هذا.

تاريخ نسخة بوجاتي EB110 النادرة

بدأت حياة سيارة بوجاتي EB110 النادرة في عام 1994، حيث كانت تستخدم كـ طراز للعرض والتدريب للموردين، وعندما أقفلت أبواب المصنع في سبتمبر من عام 1995 بسبب الإفلاس الذي جاء بسبب ضغوط فيراري على الموردين كانت أحد أسبابه، وكانت هذه السيارة موجودة لدى أحد الموردين لإجراء الاختبارات.

النجاة من التصفية

وسط الفوضى القانونية لبيع أصول الشركة، سقطت هذه السيارة من سجلات مصفي الحسابات، وبقيت منسية لأكثر من عقدين من الزمان، لتظهر فجأة في مدينة ميونيخ الألمانية بحالة الوكالة تماماً.

محرك بوجاتي EB110 النادرة

تحصل سيارة بوجاتي EB110 النادرة علي قوتها من محرك 12 سلندر سعة 3500 سي سي ، بجانب 4 شواحن تيربو، وتنتج قوة 603 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 344 كم/ساعة، وبها نظام دفع كلي مستمر وهيكل من ألياف الكربون تم تطويره بالتعاون مع شركات صناعة الطائرات.



حالة الصفر والعودة من جديد

بعد اكتشافها تم إرسال السيارة إلى إيطاليا لشركة B Engineering التي أسسها موظفون سابقون في بوجاتي، وتحت إشراف المهندسين الأصليين، خضعت السيارة لعملية صيانة ميكانيكية دقيقة لضمان عمل المحرك الجبار وكافة الأنظمة وفق معايير المصنع، مع الحفاظ على أصالتها الكاملة.

لم تقطع سيارة بوجاتي EB110 النادرة سوى 665 كم/ساعة فقط طوال 30 عام، كما ان السيارة لم تظهر فقط بل اكتسحت مسابقات الأناقة، حيث فازت بلقب الأفضل في فئتها في مهرجان The Quail عام 2022 ومهرجان Amelia Island عام 2023.

السعر المتوقع لـ بوجاتي EB110 النادرة

من المتوقع أن تباع سيارة بوجاتي EB110 النادرة في مزاد Mecum Indy 2026 بسعر يقارب 2.5 مليون دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 9 مليون و 375 ألف ريال سعودي .