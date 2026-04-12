سيارات جديدة 2026 صينية في السوق المصري

إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يوجد به العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هافال H6، وشيرى تيجو 7 برو ماكس، ودفسك اي 5، وجيلي سيتى راى، وجاك جي اس 8 برو .

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

تحصل سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 182 حصان، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 245 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

جيلي سيتى راى موديل 2026

تستمد سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 172 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 329 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 339 ألف جنيه .

دفسك اي 5 موديل 2026

تنتج سيارة دفسك اي 5 موديل 2026 قوة 175 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج إلي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 17.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 87 كم/ساعة بالمحرك الكهربائي، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة دفسك اي 5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 254 ألف جنيه .

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

عزم دوران سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 يصل إلي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

هافال H6 موديل 2026

زودت سيارة هافال H6 موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 325 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 515 ألف جنيه .

