جي إيه سي تقدم Aion RT الكهربائية الجديدة.. وهذا سعرها عالميا

تعزز جي إيه سي الصينية من تواجدها في مجال السيارات، بعد تقديم نسختها الجديدة صاحبة اللقب أيون آر تي Aion RT "سوبر"، والتي تمتلك تصميم عصري، مع قدرات فنية كهربائية بالكامل.

تصميم جي إيه سي Aion RT

تقدم جي إيه سي طراز Aion RT بتصميم يعتمد على أبعاد متوازنة، حيث يبلغ طول السيارة 4.865 متر، مع عرض يصل إلى 1.875 متر وارتفاع يبلغ 1.520 متر، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.775 متر، مع تجهيزات خارجية تشمل إضاءة LED وفتحة سقف.

محرك وأداء جي إيه سي Aion RT

تعتمد السيارة جي إيه سي Aion RT على محرك كهربائي قادر على توليد قوة تصل إلى 150 كيلوواط، أي ما يعادل 201 حصان، وتستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم/س خلال 7.5 ثانية.

بطارية جي إيه سي Aion RT

تعتمد Aion RT على بطارية بسعة 54 كيلوواط ساعة، ضمن نظام يعرف باسمChocolate Swap Battery ، وتتيح هذه التقنية استبدال البطارية بالكامل خلال 99 ثانية فقط، ما يمثل بديلاً عمليًا لعمليات الشحن التقليدية.

جي إيه سي Aion RT ومدى السير

توفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 505 كيلومترات، كما تدعم البطارية الشحن السريع، حيث يمكن رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80% خلال 26 دقيقة.

سعر جي إيه سي Aion RT عالميًا

تبدأ أسعار Aion RT في الأسواق العالمية من نحو 88,800 يوان صيني، أي ما يعادل 12,900 دولار أمريكي.