هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دفع رباعي.. سعر ومواصفات جي ايه سي GS8 GT في السوق السعودي| صور

جي ايه سي GS8 GT
جي ايه سي GS8 GT
صبري طلبه

تواصل جي ايه سي الصينية تعزيز حضورها في السوق السعودي عبر طراز GAC GS8 GT موديل 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي، وتقديمه عبر باقة كبيرة من التجيهزات، إلى جانب التصميم العصري من فئة الـ SUV.

أبعاد جي ايه سي GS8 GT

تستند جي ايه سي GS8 GT على عجلات رياضية بقياس 20 بوصة، بينما يبلغ طول السيارة نحو 4,980 مم، مع عرض يصل إلى 1,950 مم وارتفاع يبلغ 1,780 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,920 مم، ويصل وزنها دون ركاب إلى 2,030 كجم.

 جي ايه سي GS8 GT

أداء ومحرك جي ايه سي GS8 GT 

تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 248 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر. 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي للعجلات، وتأتي السيارة بمعدل استهلاك وقود يصل إلى 19.9 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 65 لترًا.

 جي ايه سي GS8 GT

جي ايه سي GS8 GT ومنظومة الحماية

زودت جي ايه سي GS8 GT بحزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل تقنيات التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في الحالات الطارئة، إلى جانب أنظمة الحفاظ على المسار والتنبيه عند الانحراف. 

وتضم مراقبة النقاط العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، وتحذير الاصطدام الخلفي، بالإضافة إلى قراءة إشارات السرعة على الطريق، وتدعم هذه الأنظمة حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 540 درجة.

 جي ايه سي GS8 GT

وتشمل تجهيزات جي ايه سي GS8 GT أنظمة الثبات الإلكتروني، والتحكم في الجر، ومكابح مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح، كما تأتي السيارة مزودة بنحو 10 وسائد هوائية لتعزيز مستويات الحماية.

تجهيزات جي ايه سي GS8 GT

تقدم جي ايه سي GS8 GT بشاشة معلومات وترفيه قياس 14.6 بوصة تدعم نظام Apple CarPlay، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، كما تضم نظام صوتي من Alpine مكون من 8 سماعات، مع إضاءة داخلية محيطية.

 جي ايه سي GS8 GT

وأتي السيارة بمقعد للسائق بإمكانية التعديل الكهربائي مع ذاكرة ووظيفة التبريد، إلى جانب 6 وضعيات مختلفة، بينما يحصل الراكب الأمامي على مقعد كهربائي مع خاصية التبريد وأربع وضعيات ضبط، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم وظائف متعددة لسهولة التحكم.

سعر جي ايه سي GS8 GT موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة في السوق السعودي بسعر يبلغ 150,811 ريال.

