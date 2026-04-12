سيارة متعددة الاستخدامات.. فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فورثينج تي 5 موديل 2027، وتنتمي تي 5 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك فورثينج تي 5 موديل 2027

تحصل سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 علي قوتها من محرك هجين سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 161 حصان، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وتنتج عزم دوران يصل إلي 240 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 32 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 176 كم/ساعة بالمحرك الكهربائي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورثينج تي 5 موديل 2027

تمتلك سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب .

ويوجد بـ سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027، كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها سبويلر خلفي، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Touch Screen .

وسائل الأمان بـ فورثينج تي 5 موديل 2027

زودت سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

ويوجد بـ سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 ، نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

سعر فورثينج تي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه .