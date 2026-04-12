سوبر كارز .. مازيراتي GT2 Stradale بمواصفات خارقة

تقدم مازيراتي الإيطالية سيارتها GT2 Stradale والتي تعد واحدة من أبرز الاصدارات عالية الأداء ذات الطابع الرياضي الواضح، حيث تعتمد على تقنيات فنية قوية، تمنحها القدرة على التسارع في زمن مذهل.

تصميم وأبعاد مازيراتي GT2 Stradale

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,700 مم، بينما يبلغ طولها الكلي 4,669 مم، مع عرض يقدر بـ 1,965 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1,222 مم، ويبلغ وزن السيارة 1,365 كجم، بالإضافة إلى عجلات رياضية بقياس 20 بوصة مصنوعة من الألمنيوم.

محرك وأداء مازيراتي GT2 Stradale

تعتمد مازيراتي GT2 Stradale على محرك بنزين مزدوج الشحن التوربيني مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.0 لتر، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 640 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 720 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي للعجلات.

تسارع مازيراتي GT2 Stradale

تظهر قدرات السيارة بشكل واضح من خلال أرقام الأداء، إذ يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.8 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 324 كم/س، مدعومة بخزان وقود بسعة 60 لترًا.

مواصفات مازيراتي GT2 Stradale

تم تجهيز السيارة بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب الثبات الإلكتروني، كما تضم تقنيات متقدمة مثل التحذير من التصادم الأمامي.

ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومراقبة النقاط العمياء، بالإضافة إلى نظام تثبيت سرعة متكيف، وتدعم هذه الأنظمة كاميرات خارجية توفر رؤية أوضح لمحيط السيارة، إلى جانب أنظمة قراءة سرعة الطريق، ومساعد نزول المنحدرات

وتتسع مقصورة مازيراتي GT2 Stradale لشخصين فقط، ما يعكس الطابع الرياضي الخالص للسيارة، وتم تجهيز المقاعد بفرش من الألكانتارا، مع تصميم رياضي ودعم للتعديل الكهربائي لكل من السائق والراكب الأمامي، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة معلومات وترفيه، ونظام صوتي.