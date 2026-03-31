بقوة 630 حصانًا.. مواصفات مازيراتي MC20 Cielo الخارقة

تعد مازيراتي MC20 Cielo واحدة من أسرع السيارات التي قدمتها العلامة الإيطالية حول العالم، حيث تعتمد على محرك قوي يمنحها قدرة عالية على التسارع، إلى جانب تصميم رياضي واضح يجعلها تنتمي إلى طرازات السوبر كارز.

تصميم مازيراتي MC20 Cielo

يبلغ طول مازيراتي MC20 Cielo نحو 4.66 متر، مع عرض يصل إلى 1.96 متر وارتفاع منخفض عند 1.22 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.7 متر، كما يبلغ وزنها دون ركاب حوالي 1,459 كجم، وتأتي مزودة بعجلات رياضية بقياس 20 بوصة، مع مساحة تخزين تبلغ 100 لتر.

محرك V6 مزدوج التيربو بقوة 630 حصانًا

تعتمد MC20 Cielo على محرك بنزين مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.0 لتر مع شاحنين توربينيين، يولد قوة تصل إلى 630 حصانًا وعزم دوران يبلغ 730 نيوتن متر.

ويقترن هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الخلفية، وتبلغ معدلات استهلاك الوقود نحو 8.4 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 60 لترًا.

أداء وتسارع مازيراتي MC20 Cielo

تعكس أرقام الأداء قدرات السيارة على الطرق السريعة، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 320 كم في الساعة، كما يمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط.

تجهيزات مازيراتي MC20 Cielo

تأتي مازيراتي MC20 Cielo بشاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بحجم 10.2 بوصة، كما يتوفر بها نظام صوتي متطور مكون من 12 سماعة من Sonus Faber.

وتشمل التجهيزات أيضًا مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع زر مخصص لتشغيل وإيقاف المحرك.

وزودت مازيراتي MC20 Cielo بحزمة من أنظمة السلامة التي تدعم الأداء العالي، حيث تشمل: مكابح مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

كما تتوفر أنظمة مساعدة للسائق مثل: مثبت السرعة، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ورصد النقاط العمياء، بالإضافة إلى كاميرات محيطية.