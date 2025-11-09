مازيراتي تكشف عن أحدث إصداراتها.. بقوة 542 حصانا

تتجه أنظار عشاق السيارات الفاخرة نحو مودينا، معقل شركة مازيراتي، حيث جرت احتفالية Meccanica Lirica التي مثلت نقطة تحول للعلامة الإيطالية، فلم يقتصر الحدث على الاحتفاء باستئناف إنتاج طرازي جران توريزمو وجران كابريو في المدينة الأم؛ بل حمل رسالة واضحة عن رؤية جديدة للأداء.

وتؤكد هذه النسخ الاستثنائية أن التفوق الهندسي الإيطالي لا يرتبط بالقدرات الميكانيكية فقط، بل بات يتعلق بشكل كبير بالتكنولوجيا الذكية والحديثة، وهذا ما ظهر بقوة في تلك الإصدارات.

سيارة مازيراتي الجديدة

محرك Nettuno يثبت كفاءته بقوة 542 حصانًا

على الرغم من التخلي عن صوت محركات V8 التقليدي في هذه الإصدارات المستوحاة من فئة Trofeo؛ لم تتراجع مازيراتي عن التزامها بالقوة المطلقة، حيث تعتمد الاصدارات الجديدة على محرك Nettuno V6 مزدوج التوربو بسعة 3.0 لتر، والذي يولد قوة جبارة تصل إلى 542 حصانًا.

وتؤكد مازيراتي على رؤيتها لمستقبل خالٍ من الانبعاثات القادمة من العادم، حيث أعلنت أن حزمة Meccanica Lirica ستكون متاحة لنسخ Folgore الكهربائية بالكامل، بالطبع مع استثناء نظام العادم والعجلات المعدنية.

سيارة مازيراتي الجديدة

وتبقى طرازات جران توريزمو وجران كابريو من فئة Folgore هي الأقوى ضمن هذه التشكيلة، مدعومة بثلاثة محركات كهربائية قادرة على توليد قوة هائلة تبلغ 818 حصانًا ما يعادل 610 كيلوواط، وتُظهر هذه القوة المذهلة قدرة مازيراتي على تحقيق أداء متفوق يتناسق مع تطورات المستقبل.

سيارة مازيراتي الجديدة

أبرز تجهيزات سيارات مازيراتي

حصلت نسخة الكوبيه جران توريزمو على اللون Rosso Velluto الأحمر المخملي العميق، أو الذهبي، مع عجلات Crio قياس 21 بوصة باللون الأسود، وتم طلاء شعار مازيراتي ثلاثي الرمح باللون الذهبي المعدني، أما المقصورة جاءت بفرش يجمع بين جلد بورغندي فاخر وألكانتارا بلون Nude الرملي الهادئ، كما تم تزيين المقصورة الداخلية بالكروم الذهبي وخشب البوبلار الأحمر المطلي يدوياً.