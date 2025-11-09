قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مازيراتي تكشف عن أحدث إصداراتها.. بقوة 542 حصانا

سيارة مازيراتي الجديدة
سيارة مازيراتي الجديدة
صبري طلبه

تتجه أنظار عشاق السيارات الفاخرة نحو مودينا، معقل شركة مازيراتي، حيث جرت احتفالية Meccanica Lirica التي مثلت نقطة تحول للعلامة الإيطالية، فلم يقتصر الحدث على الاحتفاء باستئناف إنتاج طرازي جران توريزمو وجران كابريو في المدينة الأم؛ بل حمل رسالة واضحة عن رؤية جديدة للأداء.

وتؤكد هذه النسخ الاستثنائية أن التفوق الهندسي الإيطالي لا يرتبط بالقدرات الميكانيكية فقط، بل بات يتعلق بشكل كبير بالتكنولوجيا الذكية والحديثة، وهذا ما ظهر بقوة في تلك الإصدارات.

سيارة مازيراتي الجديدة

محرك Nettuno يثبت كفاءته بقوة 542 حصانًا

على الرغم من التخلي عن صوت محركات V8 التقليدي في هذه الإصدارات المستوحاة من فئة Trofeo؛ لم تتراجع مازيراتي عن التزامها بالقوة المطلقة، حيث تعتمد الاصدارات الجديدة على محرك Nettuno V6 مزدوج التوربو بسعة 3.0 لتر، والذي يولد قوة جبارة تصل إلى 542 حصانًا.

وتؤكد مازيراتي على رؤيتها لمستقبل خالٍ من الانبعاثات القادمة من العادم، حيث أعلنت أن حزمة Meccanica Lirica ستكون متاحة لنسخ Folgore الكهربائية بالكامل، بالطبع مع استثناء نظام العادم والعجلات المعدنية.

سيارة مازيراتي الجديدة

وتبقى طرازات جران توريزمو وجران كابريو من فئة Folgore هي الأقوى ضمن هذه التشكيلة، مدعومة بثلاثة محركات كهربائية قادرة على توليد قوة هائلة تبلغ 818 حصانًا ما يعادل 610 كيلوواط، وتُظهر هذه القوة المذهلة قدرة مازيراتي على تحقيق أداء متفوق يتناسق مع تطورات المستقبل.

سيارة مازيراتي الجديدة

أبرز تجهيزات سيارات مازيراتي

حصلت نسخة الكوبيه جران توريزمو على اللون Rosso Velluto الأحمر المخملي العميق، أو الذهبي، مع عجلات Crio قياس 21 بوصة باللون الأسود، وتم طلاء شعار مازيراتي ثلاثي الرمح باللون الذهبي المعدني، أما المقصورة جاءت بفرش يجمع بين جلد بورغندي فاخر وألكانتارا بلون Nude الرملي الهادئ، كما تم تزيين المقصورة الداخلية بالكروم الذهبي وخشب البوبلار الأحمر المطلي يدوياً.

مازيراتي توريزمو جران توريزمو جران كابريو مازيراتي جران كابريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات لا تعرفها من قبل عن الماغنسيوم

باسم يوسف

باسم يوسف يشارك في «تريند الجلابية» احتفالًا بالزي الشعبي المصري

أمال ماهر

أمال ماهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

المزيد