اندلاع حريق هائل داخل مصنع شركة "BYD" في الصين| صور

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو يظهر اندلع حريق هائل في داخل مصنع لشركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة شنتشن الصينية صباح اليوم ، مما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف في السماء.

اندلاع حريق هائل داخل مصنع شركة "BYD" في الصين

وأثر الحريق على منطقة تخزين السيارات التجريبية والسيارات المخردة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضحت شركة صناعة السيارات في بيان لها، أن المرآب كان منطقة مخصصة لوقوف السيارات "للاختبارات والسيارات الخردة" وقد تم إخماد الحريق.

وأكدت الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وانخفضت أسهم شركة BYD بنسبة 0.6% عند الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش، وتم ابلاغ إدارة الإطفاء والإنقاذ المحلية عن حادث الحريق في وقت سابق.

تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات

تأسست شركة بي واي دي (BYD) عام 1995 كشركة بطاريات، ودخلت مجال السيارات في 2003 بعد استحواذها على "شيان تشينتشوان"، لتتحول سريعاً إلى عملاق عالمي في السيارات الكهربائية والهجينة.

وأطلقت أول سيارة بنزين F3 في 2005، ومن ثم أول سيارة هجينة F3DM في 2008، وتسيطر الآن على حصة ضخمة من سوق الطاقة الجديدة عالمياً.

وجدير بالذكر ان الشركة تعرف باسم "Build Your Dreams" (ابن أحلامك)، وتعتمد بشكل رئيسي على الابتكار في بطاريات الليثيوم-أيون.