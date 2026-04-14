شبه سيارات الشرطة.. فورد تطرح إكسبلورر الكهربائية لعام 2026

تعتمد فورد إكسبلورر فان في نسختها التجارية على منصة أم إي بي الكهربائية المتطورة، وهي نتاج التعاون التقني بين فورد وفولكس فاجن. تم تصميم هذه النسخة خصيصًا للسوق الأوروبي لتلبي احتياجات الشركات التي تبحث عن مركبة نقل بضائع صفرية الانبعاثات، مع الحفاظ على أبعاد مدمجة تسهل عملية القيادة والركن في الشوارع الضيقة، وهو ما يجعلها بديلًا عصريًا لسيارات الفان التقليدية.

منظومة الدفع والأداء الكهربائي

تتوفر السيارة بخيارين من البطاريات، حيث تأتي الفئة الأولى ببطارية سعة 52 كيلووات في الساعة توفر مدى قيادة يصل إلى حوالي 350 كيلومترًا، بينما تأتي الفئة الأعلى ببطارية سعة 77 كيلووات في الساعة تمنح مدى يصل إلى 540 كيلومترًا بشحنة واحدة.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي مثبت في الخلف يولد قوة تعادل 282 حصانًا، مما يسمح لها بالتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.4 ثانية فقط، وهو أداء يتفوق بمراحل على مركبات النقل التقليدية.

قدرات الشحن والتجهيزات الخارجية

تتمتع إكسبلورر فان بقدرة شحن سريع تصل إلى 135 كيلووات، مما يتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 28 دقيقة فقط، وهي ميزة حيوية لقطاع الأعمال والنقل السريع.

ومن الناحية الخارجية، تتخلى السيارة عن جنوط الألمنيوم اللامعة لصالح جنوط فولاذية سوداء قياس 18 بوصة مع صواميل صفراء بارزة، كما تم تزويدها بمصابيح ليد أمامية وخلفية توفر رؤية واضحة في كافة الظروف الجوية، مع الحفاظ على التصميم الصندوقي الذي يمنحها مظهرًا يشبه سيارات المهام الخاصة.

أهم ما يميز هذه النسخة هو إلغاء المقاعد الخلفية تمامًا واستبدالها بمنطقة شحن مسطحة، مع وجود حاجز معدني ثابت خلف المقاعد الأمامية لحماية السائق والركاب من تحرك البضائع أثناء القيادة.

ورغم طابعها التجاري، إلا أن المقصورة لم تفقد لمساتها التقنية، حيث تضم شاشة تعمل باللمس قياس 14.6 بوصة قابلة للتعديل والتحريك، ونظام ترفيهي يدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مساحة تخزين مبتكرة أسفل الكونسول الوسطي بسعة 17 لترًا لتخزين المتعلقات الشخصية أو الأجهزة اللوحية.