بشرى سارة.. تسلا تخطط لإنتاج سيارة كهربائية بأرخص سعر

في تحول استراتيجي مثير للاهتمام، بدأت ملامح خطة تسلا لإنتاج سيارة كهربائية بأسعار معقولة تظهر للعلن مجددًا في أبريل 2026.

فبعد فترة من التركيز المطلق على تقنيات القيادة الذاتية و"الروبوتاكسي"، تشير التقارير الأخيرة إلى أن الشركة عادت لتطوير طراز SUV مدمج يهدف لسد الفجوة السعرية في سوق يزداد تنافسية، خاصة مع عمالقة الصين مثل BYD وجيلي.

طراز SUV جديد كليًا وليس مجرد نسخة مصغرة

أكدت تقارير صادرة في الأسبوع الأول من أبريل 2026 (عبر رويترز ومصادر داخلية) أن تسلا تتواصل حاليًا مع الموردين لمناقشة تفاصيل سيارة SUV مدمجة جديدة.

هذه السيارة لن تكون مجرد نسخة "محدثة" من موديل 3 أو موديل Y، بل ستعتمد على منصة هندسية جديدة بالكامل صُممت من الصفر لتقليل تكاليف الإنتاج بشكل جذري، مما يسمح للشركة بطرحها بسعر يقل كثيرًا عن سياراتها الحالية.

المواصفات التقنية: الوزن الخفيف وسر التفوق

لتحقيق السعر المستهدف (الذي يتوقع أن يتراوح بين 25,000 إلى 30,000 دولار)، تركز تسلا على هندسة تقشفية ذكية:

الأبعاد: ستكون السيارة بطول حوالي 4.3 متر، أي أنها أقصر بنحو 50 سم من موديل Y، مما يضعها في فئة الكروس أوفر المدمجة.

الوزن: تهدف تسلا لخفض وزن السيارة ليصل إلى 1.5 طن فقط (مقارنة بـ 2 طن لموديل Y)، مما يقلل الحاجة لبطاريات ضخمة ومكلفة.

المنظومة: ستعتمد الفئات الأساسية على محرك كهربائي واحد ودفع خلفي، مع بطارية أصغر توفر مدى قيادة يتراوح بين 370 إلى 430 كيلومتر، وهو مدى كافٍ جدًا للاستخدام الحضري

الصين.. مركز الانطلاق لمواجهة المنافسة الشرسة

تشير أغلب المصادر إلى أن مصنع تسلا في شنغهاي سيكون "قلب" هذا المشروع، حيث سيتم إنتاج السيارة هناك أولاً قبل التوسع في أسواق أمريكا وأوروبا.

وتأتي هذه الخطوة ردًا على تراجع مبيعات تسلا في الربع الأول من عام 2026 (حيث سلمت الشركة حوالي 358,000 سيارة، وهو رقم أقل من توقعات المحللين)، مما أجبر إيلون ماسك على العودة لخطة "السيارة الرخيصة" لاستعادة الحصة السوقية المفقودة أمام الطرازات الصينية منخفضة التكلفة.

تحدي تسلا الأكبر هو تقديم سيارة بهذا السعر دون التضحية بهوامش أرباحها التاريخية القوية. ويرى الخبراء أن تسلا قد تضطر لقبول أرباح أقل في البداية لضمان "الكتلة الحرجة" من المستخدمين لبرامج القيادة الذاتية (FSD)، حيث تراهن الشركة على أن الأرباح الحقيقية ستأتي من الاشتراكات البرمجية والخدمات الرقمية لاحقًا، وليس فقط من بيع الحديد والمحركات.

بالرغم من عدم وجود اسم رسمي حتى الآن، إلا أن هذا الطراز (الذي يلقبه البعض بـ Model Q أو Model 2) يمثل طوق النجاة لتسلا في ظل تشبع الفئات الفاخرة.

فإذا نجحت الشركة في طرح SUV مدمج بلمسات تسلا التكنولوجية وسعر تحت 30 ألف دولار، فإنها ستعيد صياغة قواعد اللعبة مرة أخرى، بانتظار الكشف عن التصميم الأولي (Prototype) الذي قد يتم في الربع الأخير من عام 2026.