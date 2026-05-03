تكنولوجيا وسيارات

تانك تقدم 700 Hi4-Z الرياضية الجديدة في معرض بكين

صبري طلبه

تمكنت جريت وول الصينية من لفت الأنظار بالكشف عن طراز تانك 700 Hi4-Z، وذلك خلال فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات 2026، حيث قدمت السيارة ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تجمع بين الأداء المرتفع والتقنيات الحديثة. 

محركات وأداء تانك 700 Hi4-Z

تعتمد السيارة تانك 700 Hi4-Z على نظام دفع يجمع بين محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين، لتقديم قوة إجمالية تبلغ 863 حصانًا، مع الاستفادة من التقنيات الكهربائية، حيث يرتبط النظام بناقل حركة هجين متطور ثلاثي السرعات. 

مدى قيادة تانك 700 Hi4-Z 

توفر تانك 700 Hi4-Z مدى كهربائيًا يصل إلى 190 كيلومترًا، وهو رقم يعكس إمكانية الاعتماد على القيادة الكهربائية في الاستخدام اليومي، ومع دمج خزان الوقود، يتجاوز المدى الإجمالي 1190 كيلومترًا، ومن خلال القدرات الفنية تستطيع التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 5.6 ثانية.

مواصفات تانك 700 Hi4-Z

تقدم السيارة تانك 700 Hi4-Zبيئة تعتمد على الشاشات الكبيرة، حيث تضم ثلاث شاشات يصل قياس أكبرها إلى 17.3 بوصة، كما يتوفر نظام صوتي مكون من 21 سماعة، إلى جانب مقاعد مكسوة بالجلد تدعم التدفئة والتبريد والتدليك، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تكييف ثلاثي المناطق، وإضاءة داخلية محيطية، وثلاجة مدمجة، بالإضافة إلى مزايا تشغيل حديثة مثل زر تشغيل المحرك والقفل المركزي.

ويحمل التصميم الخارجي ملامح قوية للسيارة تانك 700 Hi4-Z، حيث تظهر بمقدمة بارزة تتوسطها شبكة كبيرة باللون الأسود اللامع تتضمن فتحات تهوية متعددة، وتأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED، فيما ترتكز السيارة على عجلات كبيرة بتصميم هندسي يعزز الطابع الرياضي، كما تظهر عناصر إضافية مثل القضبان الجانبية على السقف.

وتدعم السيارة مجموعة من أنظمة الحماية التي تواكب فئتها، حيث تضم حساسات متعددة لمراقبة الحركة ومحيط السيارة، إلى جانب أنظمة مساعدة السائق التي تهدف إلى تحسين مستوى الأمان أثناء القيادة، منها منظومة الوسائد الهوائية، وتقنيات المكابح وأدوات المساعدة الاخرى.

