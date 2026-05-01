بكري: العالم الجديد يتطلب التعاون.. ولا مكان للدولة المنعزلة
تريزيجيه يهدر الهدف الثالث للأهلي أمام الزمالك من ركلة جزاء
وفاة والدة إبراهيم سعيد
شوبير يتصدى لضربة جزاء من حسام عبد المجيد ..الأهلي يواصل التقدم 2\0
بعد تسجيله في شباك الزمالك.. حسين الشحات يصل للهدف رقم 100 في مشواره
مصرع 14 من الحرس الثوري الإيراني في انفجار داخل مستودع ذخيرة بزنجان
متأثرا بإصابته.. وفاة صغير بعد عقره من 4 كلاب ضالة في الشرقية
ترامب: قادة إيران يرغبون في اتفاق لكنهم يواجهون صعوبات بسبب الانقسامات
رعايتهم مسئوليتي .. محافظ الجيزة يتكفل بالطفلين ضحية وفاة والديهما
أشرف بن شرقي يكتب التاريخ في ديربي القاهرة.. إنجاز فريد بقميصي الأهلي والزمالك
سعر الدولار في البنوك.. ارتفع 123 قرشًا خلال أسبوع
جوتيريش: الآن هو وقت الحوار واتخاذ تدابير يمكن أن تفتح مسارا نحو السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بيجو تستعرض رؤيتها الجديدة في بكين بنماذج مستقبلية .. صور

صبري طلبه

تسجل بيجو عودة قوية إلى معرض بكين الدولي للسيارات، في خطوة تعزز من حضورها في أحد أهم أسواق السيارات عالميًا، وجاءت المشاركة في إطار عرض غير تقليدي، بل كانت جزء من رؤية أوسع تواكب التحولات المتسارعة في قطاع التنقل، خاصة مع التوجه المتزايد نحو الحلول الكهربائية والذكية. 

وتسعى العلامة الفرنسية عبر هذا الظهور إلى ترسيخ موقعها ضمن المنافسة العالمية، مستفيدة من مزيج يجمع بين الهوية التصميمية الفرنسية والتقنيات الحديثة.

سيارات بيجو الجديدة 

وتشير مشاركة بيجو في هذا الحدث إلى الأهمية المتزايدة للسوق الصينية ضمن خططها المستقبلية، فالصين لم تعد مجرد سوق استهلاكي، بل أصبحت مركزًا رئيسيًا لتطوير الابتكار، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية.

اصدارات جديدة وسط عائلة بيجو 

تقدم بيجو في نسخة 2026 من المعرض، تصورًا يجمع بين الجاذبية البصرية والتطور التقني، حيث تركز على تقديم سيارات تحمل طابعًا تصميميًا واضحًا مستوحى من الجرأة والتميز، بالتوازي مع دمج أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الكهرباء والأنظمة الذكية.  

ويعكس هذا التوجه رغبة الشركة في مخاطبة جيل جديد من المستخدمين الباحثين عن تجربة قيادة مختلفة تجمع بين الأداء والمتعة والابتكار، وسط تطلعات مستقبلية بسيارات عصرية.

سيارات بيجو الجديدة 

بيجو ونماذج اختبارية متقدمة 

كشفت بيجو خلال مشاركتها عن نموذجين اختباريين هما PEUGEOT Concept 8و PEUGEOT Concept 6 ، يقدما تصورًا جديدًا لفئة السيدان الكبيرة، مع لمسات تصميمية تعزز الطابع الرياضي، بالإضافة إلى تصور يستهدف فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تصميمًا أكثر قوة واتزانًا، مع التركيز على الكفاءة الديناميكية والرحابة الداخلية. 

سيارات بيجو الجديدة 

وتؤكد هذه المشاركة أن بيجو لا تكتفي بعرض أفكار تصميمية، بل تعمل على تحويل هذه الرؤى إلى منتجات فعلية، إذ تمثل النماذج المقدمة خطوة تمهيدية لإطلاق جيل جديد من السيارات في الصين، مع تقنيات فنية عالية الأداء تتناسب مع المفهوم العصري الذي قدم عبر هذه الطرازات الاختبارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

برلماني : قرارات الرئيس في عيد العمال تعزز العدالة الاجتماعية وتدعم استقرار سوق العمل

مجلس النواب

الدعم في الصدارة.. قفزة كبيرة بالمزايا الاجتماعية في الحساب الختامي 2025/2026

قانون الأسرة

موافقة كتابية من الوالدين .. ضوابط سفر الأبناء بمشروع قانون الأحوال الشخصية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

القلاية الهوائية

دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد