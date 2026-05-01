بيجو تستعرض رؤيتها الجديدة في بكين بنماذج مستقبلية .. صور

تسجل بيجو عودة قوية إلى معرض بكين الدولي للسيارات، في خطوة تعزز من حضورها في أحد أهم أسواق السيارات عالميًا، وجاءت المشاركة في إطار عرض غير تقليدي، بل كانت جزء من رؤية أوسع تواكب التحولات المتسارعة في قطاع التنقل، خاصة مع التوجه المتزايد نحو الحلول الكهربائية والذكية.

وتسعى العلامة الفرنسية عبر هذا الظهور إلى ترسيخ موقعها ضمن المنافسة العالمية، مستفيدة من مزيج يجمع بين الهوية التصميمية الفرنسية والتقنيات الحديثة.

وتشير مشاركة بيجو في هذا الحدث إلى الأهمية المتزايدة للسوق الصينية ضمن خططها المستقبلية، فالصين لم تعد مجرد سوق استهلاكي، بل أصبحت مركزًا رئيسيًا لتطوير الابتكار، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية.

اصدارات جديدة وسط عائلة بيجو

تقدم بيجو في نسخة 2026 من المعرض، تصورًا يجمع بين الجاذبية البصرية والتطور التقني، حيث تركز على تقديم سيارات تحمل طابعًا تصميميًا واضحًا مستوحى من الجرأة والتميز، بالتوازي مع دمج أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الكهرباء والأنظمة الذكية.

ويعكس هذا التوجه رغبة الشركة في مخاطبة جيل جديد من المستخدمين الباحثين عن تجربة قيادة مختلفة تجمع بين الأداء والمتعة والابتكار، وسط تطلعات مستقبلية بسيارات عصرية.

سيارات بيجو الجديدة

بيجو ونماذج اختبارية متقدمة

كشفت بيجو خلال مشاركتها عن نموذجين اختباريين هما PEUGEOT Concept 8و PEUGEOT Concept 6 ، يقدما تصورًا جديدًا لفئة السيدان الكبيرة، مع لمسات تصميمية تعزز الطابع الرياضي، بالإضافة إلى تصور يستهدف فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تصميمًا أكثر قوة واتزانًا، مع التركيز على الكفاءة الديناميكية والرحابة الداخلية.

وتؤكد هذه المشاركة أن بيجو لا تكتفي بعرض أفكار تصميمية، بل تعمل على تحويل هذه الرؤى إلى منتجات فعلية، إذ تمثل النماذج المقدمة خطوة تمهيدية لإطلاق جيل جديد من السيارات في الصين، مع تقنيات فنية عالية الأداء تتناسب مع المفهوم العصري الذي قدم عبر هذه الطرازات الاختبارية.