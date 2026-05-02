تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات سيدان موديل 2026 .. الأخيرة أرخصها سعرًا

صبري طلبه

استطاعت سيارات السيدان أن تحظى بشعبية وانتشار كبير في الشارع المصري، نسبة إلى الأبعاد الهيكيلية المتقاربة نسبيًا، بالإضافة إلى المساحة الداخلية الرحبة، إلى جانب تنوع التجهيزات والاسعار وفقًا لكل إصدار وفئة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع صدى البلد 5 سيارات سيدان موديل 2026 في السوق المصري.

شيرى اريزو 8

زودت شيرى اريزو 8 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,300,000 و 1,380,000 جنيه.

هيونداي إلنترا AD

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا AD على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي العجلات، وبسعر يتراوح بين 999,000 و 1,215,000 جنيه.

إم جي 5

تأتي إم جي 5 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، و تستغرق مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، وتقدم بسعر يتراوح بين 924,990 و 1,024,990 جنيه.

تويوتا كورولا

قدمت السيارة تويوتا كورولا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 120 حصانا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طرازCVT، وتبدأ أسعار السيارة من 1,280,000 إلى 1,630,000 جنيه. 

بايك يو 5 بلس

تستمد بايك يو 5 بلس قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتقدم بسعر يبدأ من 769,900 وصولًا إلى 974,900 جنيه.

