قال الوداع.. راشد الماجد يشعل ثاني لياليه في أبوظبي

أحيا الفنان راشد الماجد، ثاني لياليه في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت 2 مايو، بعد الليلة الأولى التي أحياها يوم الخميس 30 أبريل.

وقدم راشد الماجد، لجمهوره خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه منها: (قال الوداع، أشقر، يا ناسينا، ولهان، المسافر) وغيرها من الأغاني.

أحدث أغاني راشد الماجد

وطرح الفنان راشد الماجد أغنيته الجديدة بعنوان "‏لا تبطي"، وهي من أشعار الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان عادل عبد الله، وتوزيع أحمد الرضوان، مكساج وساوند ديزاين عادل عبد الله، وهندسة صوت معتز أبو حمدان، وكورال مجموعة الوطن الفنية.

وتم التسجيل في استوديوهات داينامكس، ومنتج منفذ الخوار للإنتاج الفني، فيما تولى إدارة الإنتاج علاء فياض، وإشراف عام من قبل الشاعر علي الخوار.

أغاني راشد الماجد

وفي أغسطس 2025، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان راشد الماجد، التي تحمل اسم ليتني طير، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ليتني طير لـ راشد الماجد، من كلمات غريب، ألحان أحمد الهرمي، توزيع موسيقي زيد نديم.

وفي شهر يونيو الماضي، طرحت الشركة المنتجة، أغنية الفنان راشد الماجد، الجديدة التي تحمل اسم يا حرام، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية يا حرام لـ راشد الماجد، من كلمات: حامد الغرباوي، ألحان: وليد الشامي، توزيع موسيقي: وليد فايد.