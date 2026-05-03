الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أقل من مليون جنيه.. 5 سيارات زيرو موديل 2026 في السوق المصري

صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الخارجي والداخلي، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات زيرو موديل 2026 في السوق المصري أقل من مليون جنيه.

شيري أريزو 5

دعمت شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، مع أسعار تبدأ من 655,000 جنيه وصولًا إلى 735,000 جنيه.

جاك S2

زودت السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 759,900 جنيه.

رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT يعمل مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي ، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتبدأ أسعار السيارة من 755,000 وصولًا إلى 815,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تستمد شيفروليه أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 765,000 و 790,000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتبدأ السيارة من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

