بـ 125 ألف جنيه.. أصغر سيارة مستعملة بتصميم الهاتشباك

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تنوعًا واسعًا في الطرازات الاقتصادية، خاصة فئة الهاتشباك التي تحافظ على حضورها.

ومن بين أبرز السيارات التي ما زالت تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المشترين، هي السيارة الكورية الجنوبية دايو ماتيز، التي استطاعت خلال سنوات طرحها أن تفرض نفسها كأحد أبز الخيارات العملية.

سعر دايو ماتيز في سوق المستعمل

ظهرت دايو ماتيز داخل سوق السيارات المستعملة بأسعار تبدأ من 125 ألف جنيه، موديل 1999، ولكن تبقى خطوة الفحص الفني الشامل ضرورية قبل اتخاذ قرار الشراء، إلى جانب مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

محرك السيارة دايو ماتيز

تعتمد السيارة دايو ماتيز على محرك صغير بسعة 800 سي سي، وهو من أبرز العوامل التي جعلتها من الفئة الاقتصادية والموفرة للوقود، بينما يولد المحرك قوة تصل إلى 52 حصانًا عند 5900 دورة في الدقيقة، ويبلغ عزم الدوران نحو 69 نيوتن متر عند 4600 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

تصميم السيارة دايو ماتيز

تحمل دايو ماتيز تصميمًا صغير الحجم يركز على العملية وسهولة الحركة، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية دائرية مع إشارات منفصلة بتصميم بسيط، إلى جانب هيكل هاتشباك مدمج يوفر مساحة تخزين خلفية مناسبة للاستخدام، كما ترتكز السيارة على عجلات قياس 13 بوصة.

وتختلف تجهيزاتها بين الجنوط الرياضية أو التقليدية وفقًا للفئة المطروحة، بينما تبلغ أبعاد السيارة دايو ماتيز نحو 3495 مم للطول، و1495 مم للعرض، مع ارتفاع يصل إلى 1485 مم.

تجهيزات دايو ماتيز

رغم تصنيفها ضمن السيارات الصغيرة والاقتصادية؛ حصلت دايو ماتيز على مجموعة من التجهيزات الأساسية، حيث تضم السيارة نوافذ كهربائية أمامية، ومكيف هواء، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، كما تأتي بمقاعد مغطاة بالقماش، مع مقصورة داخلية تستوعب حتى 5 ركاب.