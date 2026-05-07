أسعار فورد فوكس موديل 2021 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة فورد فوكس موديل 2021 ‏‏.

تعتمد السيارة فورد فوكس موديل 2021، في مصر على محرك "Dragon" المكون من 3 أسطوانات بسعة 1500 سي سي (تنفس طبيعي)، يولد قوة 120 حصانًا وعزم دوران 151 نيوتن متر، وتعد النقطة الأبرز هي تزويدها بناقل حركة أوتوماتيكي اعتيادي من 6 سرعات، والذي جاء بديلا لناقل الحركة "باورشفت" القديم لتلافي مشكلاته السابقة وضمان اعتمادية أكبر.

تتميز السيارة فورد فوكس موديل 2021، بمستوى أمان مرتفع منذ الفئة الأولى، حيث تشمل 6 وسائد هوائية، وأنظمة ثبات إلكتروني (ESP)، ومساعد صعود التلال (HLA). كما تضم مقصورتها نظام "Sync 4" المتطور مع شاشة تعمل باللمس تدعم "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو"، بالإضافة إلى نظام صوتي فاخر من شركة "B&O" للفئات الأعلى.

تصنف فورد فوكس كواحدة من أفضل السيارات في فئتها من حيث الثبات على السرعات العالية ودقة التوجيه، مما يوفر تجربة قيادة ممتعة، وتتوفر السيارة بنسختين "سيدان" و"هاتشباك"، مع التميز في جودة الخامات والعزل الصوتي.

وعن سعر السيارة فورد فوكس موديل 2021‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 700 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎